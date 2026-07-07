Tasas hipotecarias se mantienen bajo 4% y anotan su menor nivel desde 2021

La tasa de créditos hipotecarios se ubicó en 3,97% en junio.

Las condiciones de financiamiento para la compra de viviendas continúan mostrando señales de mejora. Según las cifras publicadas este martes por el Banco Central, la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios se ubicó en 3,97% durante junio, manteniéndose por tercer mes consecutivo bajo el umbral de 4%.

Si bien el indicador registró un leve incremento respecto de mayo, cuando alcanzó 3,96%, se mantiene significativamente por debajo del 4,39% anotado en igual mes del año pasado, de acuerdo con los antecedentes del instituto emisor.

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Las estadísticas muestran además que el nivel observado en junio se sitúa bajo el promedio histórico registrado entre 2002 y 2026, que alcanza un 4,19%. Con todo, desde el máximo de 5,21% alcanzado en diciembre de 2023 -el mayor nivel desde la crisis financiera global de 2009-, la tasa ha retrocedido 1,24 puntos porcentuales.

Con este resultado, el promedio de los créditos hipotecarios durante el primer semestre llegó a 4,03%, marcando el nivel más bajo para un período enero-junio desde 2021.

Asimismo, se ubicó por debajo de los registros observados en los primeros semestres de 2022, 2023, 2024 y 2025, según los datos del Banco Central.