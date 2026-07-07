Fintual intensifica interés por negocio de AFP y crea sociedad en caso de decidir ingresar a la industria

La firma inscribió en abril Fintual Servicios Previsionales SpA y a fines de junio aumentó su capital en US$ 8,6 millones. Sería parte de la preparación administrativa para una eventual postulación al negocio.

Desde hace casi siete años que la administradora general de fondos (AGF) Fintual coquetea con la posibilidad de ingresar al negocio previsional.

Declaraciones públicas de interés, reuniones con reguladores y hasta un estudio junto a Clapes UC sobre los fondos generacionales han marcado su clara intención de encaminarse a ser AFP, sobre todo, tras la aprobación de la reforma de pensiones.

La firma fundada por Omar Larré, Pedro Pineda, Agustín Feuerhake y Andrés Marinkovic, intensificó en los últimos meses sus preparativos para reunir las condiciones para una postulación a ser administrador de pensiones.

Esta vez, prepara terreno mediante una nueva sociedad. El 14 de abril, Fintual Inc., matriz de la gestora, inscribió ante la Octava Notaría de Santiago su más reciente filial: “Fintual Servicios Previsionales SpA”.

Si bien su objetivo va desde “efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios, por cuenta propia o de terceros relativos a toda clase de bienes” a “el desarrollo, implementación, distribución y comercialización de software y todo tipo de plataformas digitales”, fuentes conocedoras de la estrategia de la firma sostuvieron que está relacionada con el interés de entrar en el negocio de las AFP.

En detalle, cercanos a la AGF explicaron que la sociedad es parte de la preparación administrativa necesaria que debe tener cualquier actor que decida presentar su postulación para crear una administradora de pensiones.

El reciente avance no quedó solo en el registro de la entidad. El 25 de junio, Fintual Inc. aprobó un aumento de capital por US$ 8,6 millones, suscrito en su totalidad por la matriz, que podrá ser pagado en dos años.

De esta manera, Fintual estaría en plenas condiciones para realizar el filling” para convertirse en AFP, si decide hacerlo.

Hoy, ya tiene un acercamiento al mundo previsional a través de productos de ahorro previsional voluntario, como el APV.

La firma estaría evaluando si ingresar al negocio. Uno de los aspectos aún en consideración es la propuesta del régimen de inversiones de los fondos generacionales.

La decisión

La creación de la sociedad se suma a una serie de acercamientos de la firma al negocio previsional. “Nos interesa evaluar de verdad, si vale la pena entrar al negocio (de las AFP) y si queremos hacerlo”, sostuvo Larré a DF en febrero de 2025.

Y según informó la gestora en su último Fintual Update, en octubre pasado, tomarán este año la decisión. En aquel evento, Larré indicó que, de desarrollar ese negocio, buscarán “ser competitivos, pero manteniendo nuestra esencia de compañía 100% digital. Entonces, estamos analizando, levantando estudios formales y estimaciones para saber si podríamos alcanzar la masa crítica necesaria, de unos 300 mil afiliados y operar sin sucursales físicas, entre otras cosas”, anticipó.

Pese a la meta autoimpuesta y la creación de la sociedad, el ingreso de Fintual a la industria de pensiones aún estaría en evaluación al interior de la compañía. Dentro de los aspectos que aún están en consideración es la recientemente propuesta del régimen de inversiones de los fondos generacionales, entre otras variables.

Otro aspecto sería las aún pendientes tarifas y modalidades de pago para los servicios que el Instituto de Previsión Social (IPS) debe prestar a las AFP que así lo requieran.

La Subsecretaría de Previsión Social retiró el 26 de marzo el decreto supremo que define el esquema de cobros. Este documento es clave para la implementación de la reforma previsional, ya que sin él, el IPS no podrá operar como prestador de servicios back y front office.

Para Fintual y su eventual ingreso como AFP, el IPS cumpliría un rol importante en su despliegue. “Cuando uno se especializa en la gestión de inversión no necesariamente se especializa, por ejemplo, en la recaudación (...) Abre las puertas y da una opción”, valoró Larré a DF en la citada entrevista de febrero de 2025.

En la instancia, el cofundador de la firma añadió que “va a ser interesante saberlo (el desglose de los costos), porque ahí uno realmente puede poner los números en la ecuación para definir si este negocio sale o no a cuenta”.

Siete años de acercamientos

El negocio de pensiones lleva varios años en la mira de Fintual. Para la propuesta previsional del segundo gobierno de Sebastián Piñera, la AGF afirmó estar interesada en participar de la administración del 4% de cotización adicional que se proponía en aquella ocasión.

Luego, con la reforma previsional de Gabriel Boric, se reunieron en diciembre de 2022 con el exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para una eventual participación en el sistema como Inversor de Pensiones Privado (IPP), figura que finalmente fue descartada.

Con el pasar del tiempo, el acercamiento se trasladó a la esfera pública, con declaraciones de intención a ingresar a la industria a través de entrevistas y participación en la discusión por el nuevo modelo de fondos generacionales.

Las reuniones no cesaron con autoridades del sector, incluyendo nuevos encuentros con Masías para evaluar la factibilidad regulatoria y técnica del proyecto de reforma previsional.