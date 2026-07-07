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Fintual intensifica interés por negocio de AFP y crea sociedad en caso de decidir ingresar a la industria

La firma inscribió en abril Fintual Servicios Previsionales SpA y a fines de junio aumentó su capital en US$ 8,6 millones. Sería parte de la preparación administrativa para una eventual postulación al negocio.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 20:30 hrs.

Pensiones AFP Cristóbal Muñoz AGF
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

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