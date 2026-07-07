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Multinacional canadiense de logística adquiere firma chilena de última milla por US$ 30 millones

Con 700 clientes en cartera en la región, la plataforma chilena Drivin pasará a manos de la red de logística global, Descartes.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 10:01 hrs.

Catalina Vicuña
<p>Ernesto Goycoolea y Nicolás Kunstmann, fundadores de Drivin.</p>

Ernesto Goycoolea y Nicolás Kunstmann, fundadores de Drivin.

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