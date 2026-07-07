Multinacional canadiense de logística adquiere firma chilena de última milla por US$ 30 millones

Con 700 clientes en cartera en la región, la plataforma chilena Drivin pasará a manos de la red de logística global, Descartes.

Este lunes, una adquisición internacional marcó la agenda del rubro logístico chileno. Drivin, empresa fundada en 2015 por Ernesto Goycoolea y Nicolás Kunstmann, fue adquirida por Descartes, firma de origen canadiense enfocada en la red de logística global.

El acuerdo, dio a conocer la compañía chilena, se pactó por cerca de US $ 30 millones, los que se sumarán a un esquema de ganancia complementaria según rendimiento, por otros US $ 5 millones, “sujeto a objetivos basados en ingresos en los primeros dos años posteriores a la adquisición”.

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A nivel local, Drivin trabaja como empresa de logística y última milla, que permite a distribuidores, minoristas, empresas de bienes de consumo y proveedores de servicios logísticos mejorar el rendimiento de sus entregas. Esto, a través de herramientas –potenciadas con inteligencia artificial– como la optimización de rutas, gestión de despacho y la visibilidad de ejecución en tiempo real.

Actualmente la firma cuenta con presencia en 25 países y oficinas en Chile, Perú, México, Colombia, Brasil, Ecuador y España. Su cartera de clientes, en tanto, Drivin afirmó que la conforman más de 700 usuarios, entre ellos, empresas de consumo masivo, retail, foodservice y operadores logísticos, entre otras.

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Sobre la transacción con la canadiense, Ernesto Goycoolea, CEO y fundador afirmó que “ser parte de Descartes Systems Group, una empresa que es líder global, que cotiza en Nasdaq y Toronto (TXS) y que conecta a miles de empresas logísticas a través de su Global Logistics Network, es un reconocimiento a nuestra posición como empresa experta en logística y última milla”.

En la práctica, explicó que a partir de ahora Descartes aportará la infraestructura y alcance global de la firma, “mientras que nosotros sumamos un conocimiento profundo, respaldado por datos operativos únicos sobre cómo se mueve la última milla en Latinoamérica”.