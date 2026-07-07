Corbo estima en 30% la probabilidad de una recesión técnica en Chile y asigna una mayor factibilidad a que el Banco Central baje la tasa referencial

El expresidente del Banco Central prevé un IPC de junio "más bajo que los meses anteriores" y que la inflación terminará el año en 3,6% y 3,8%.

El expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, se refirió a la trayectoria de la política monetaria y el futuro de la tasa, que actualmente está en 4,5%.

“El Banco Central tiene espacio para bajar la tasa. No tiene para qué hacerlo ahora y lo va a hacer a lo mejor en la reunión que sigue después de esta, pero de acá a fin de año vamos a estar por lo menos un 4,25%, con una probabilidad muy alta”, dijo en el marco de un seminario de Deloitte.

Corbo explicó que hay espacio para un recorte, dado que la brecha capacidad se ha estado ampliando porque la economía crece mucho menos que lo que lo que crece su capacidad, además de que la demanda está por debajo de la capacidad existente. No obstante, precisó que siempre y cuando estén controlados los efectos de segunda vuelta en el precio del petróleo.

Así, el economista prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio “va a ser mucho más bajo que los meses anteriores”, debido a bajas en los precios de los combustibles y diferencia del consumo privado, que mientras en el primer trimestre había tenido una fuerte subida, se espera que el segundo sea más débil debido al shock del alza de las bencinas.

“Dado el bajo dinamismo de la demanda interna y también ahora que ha bajado el precio de los combustibles, lo más probable que vamos a tener una lectura de inflación muy baja”, dijo.

De esta manera, prevé que este año terminará con una inflación entre 3,6% y 3,8%.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Corbo también descartó la posibilidad de que se enfrente a una recesión técnica, después de que la semana pasada se diera a conocer que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo fuera negativo.

“Lo veo poco probable, el Imacec tendría que ser -0,5%, ajustado por estacionalidad, junio con respecto a mayo, lo veo poco probable. Creo que la probabilidad de recesión técnica no es más allá de 30%”, dijo.

Así, para retomar el crecimiento, Corbo dijo que “la baja tasa va a ayudar un poco, pero lo que más va a ayudar es destrabar. Hay un tremendo interés por invertir en Chile y esos proyectos en la etapa de construcción usan muchos trabajadores”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Próximo director del INE

El expresidente del Banco Central también se refirió a la salida del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Vicuña, anunciada la semana pasada.

“Si se decide cambiar, hay que tener una persona que sea por lo menos o que tenga pergamino igual que el que sacaron”, dijo.

Y destacó a Vicuña como “un director de primer nivel”, destacando su doctorado en Economía de la Universidad de California y su paso como director del área estadística del Banco Central y como representante de Chile en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Lo único que quisimos decir en esa carta es mantengamos buen nivel, especialmente en el INE, que es fundamental tener estadísticas creíbles. Veamos lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Chile alguna vez en la década del 70”, señaló, refiriéndose a la carta publicada este domingo en El Mercurio.

Agregando que “el Censo que se hizo fue un Censo profesional, con dificultades, como todos los Censos en el mundo. Pero hizo un buen trabajo el director anterior, lo cambiaron y si lo cambian que pongan uno parecido en pergaminos”.