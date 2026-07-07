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Corbo estima en 30% la probabilidad de una recesión técnica en Chile y asigna una mayor factibilidad a que el Banco Central baje la tasa referencial

El expresidente del Banco Central prevé un IPC de junio "más bajo que los meses anteriores" y que la inflación terminará el año en 3,6% y 3,8%.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 12:50 hrs.

Recesión Banco Central inflación Tasa de Política Monetaria Amanda Santillán
<p>Corbo estima en 30% la probabilidad de una recesión técnica en Chile y asigna una mayor factibilidad a que el Banco Central baje la tasa referencial</p>

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