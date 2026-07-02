Director del INE abandonará su cargo tras no ser renovado por el gobierno

Ricardo Vicuña informó a través de un comunicado interno que no continuará a la cabeza del instituto a partir de agosto.

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Vicuña, abandonará su cargo el próximo 31 de julio.

El economista, que fue elegido por concurso de Alta Dirección Pública (ADP) durante el gobierno del exPresidente Gabriel Boric e inició sus funciones a la cabeza del instituto el 1 de agosto de 2023, informó a través de un comunicado interno que su período no fue renovado por la actual administración.

De esta forma, dejará el cargo a partir del próximo mes y se deberá elegir una nueva cabeza para el INE a través de un nuevo proceso de ADP.

Durante su gestión se desarrolló el último Censo de Población y Vivienda 2024, cuyos resultados se dieron a conocer el año pasado. Recientemente, la Contraloría General de la República informó que un total de 16 personas que contaban con antecedentes penales, por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas por el INE para censar.

Vicuña es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, posee un diplomado en Desarrollo de Habilidades Ejecutivas de la misma casa de estudios, además de los grados de Master of Arts y Ph.D. en Economía de la Universidad de California.

Previamente se desempeñó como economista del Departamento de Estudios en el INE, y como asesor económico del Ministerio de Hacienda, formando parte de los equipos de negociación en torno a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

También tuvo una larga trayectoria en el Banco Central de Chile y fue representante de Chile en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).