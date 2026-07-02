Director del INE abandonará su cargo tras no ser renovado por el gobierno
Ricardo Vicuña informó a través de un comunicado interno que no continuará a la cabeza del instituto a partir de agosto.
Noticias destacadas
El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Vicuña, abandonará su cargo el próximo 31 de julio.
El economista, que fue elegido por concurso de Alta Dirección Pública (ADP) durante el gobierno del exPresidente Gabriel Boric e inició sus funciones a la cabeza del instituto el 1 de agosto de 2023, informó a través de un comunicado interno que su período no fue renovado por la actual administración.
De esta forma, dejará el cargo a partir del próximo mes y se deberá elegir una nueva cabeza para el INE a través de un nuevo proceso de ADP.
Durante su gestión se desarrolló el último Censo de Población y Vivienda 2024, cuyos resultados se dieron a conocer el año pasado. Recientemente, la Contraloría General de la República informó que un total de 16 personas que contaban con antecedentes penales, por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas por el INE para censar.
Vicuña es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, posee un diplomado en Desarrollo de Habilidades Ejecutivas de la misma casa de estudios, además de los grados de Master of Arts y Ph.D. en Economía de la Universidad de California.
Previamente se desempeñó como economista del Departamento de Estudios en el INE, y como asesor económico del Ministerio de Hacienda, formando parte de los equipos de negociación en torno a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
También tuvo una larga trayectoria en el Banco Central de Chile y fue representante de Chile en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gobierno lanza 5.000 subsidios a la contratación para acelerar creación de empleo ante crisis laboral y suma a regiones al plan de reactivación
"La línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador o trabajadora. Es un primer paso porque estamos recabando más recursos con los gobiernos regionales y Subdere", dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
Grupo que trajo marca Ritz-Carlton a Chile busca frenar el Túnel Lo Ruiz con demanda contra el MOP
Quarzo SA, ligada a la familia Harseim, inició una acción judicial contra el Fisco, el MOP y Autopista Central, acusando que la construcción del proyecto invade concesiones mineras de su propiedad.
Linzor Capital Partners compra participación mayoritaria en firma mexicana Numaris para expandirse en tecnología logística
La inversión se produce en un contexto de transformación del sector logístico mexicano, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, el nearshoring y una mayor demanda por soluciones tecnológicas para optimizar el transporte.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete