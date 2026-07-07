Familia Barros Izquierdo vende el 7,2% de constructora Echeverría Izquierdo por poco más de US$ 23 millones
La acción cayó más de 10% tras la operación realizada este martes.
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Una transacción poco antes de la apertura de la Bolsa de Santiago llamó la atención de los corredores y agentes del mercado local este martes.
Al comienzo de la jornada en la plaza bursátil, la constructora Echeverría Izquierdo comunicó la venta de más de 43 millones de acciones de la compañía, a un valor unitario de $ 500, por debajo de los $ 605 a los que cerró el papel el lunes.
Si bien se desconocía la parte vendedora, la operación marcó la sesión de la empresa en la bolsa y cerró como el papel de peor desempeño del día, con un retroceso de 10,83%.
Más tarde, tras el término de operaciones del mercado, Echeverría Izquierdo reveló mediante una comunicación a la Bolsa de Santiago los detalles de la transacción.
Según el boletín bursátil, las sociedades Inversiones BAIZ Limitada e Inversiones BAIZ Dos Limitada, ambas ligadas a la familia Barros Izquierdo, enajenaron durante la mañana del martes 43.377.599 papeles de la empresa, equivalentes a un 7,20% de la propiedad. El clan recaudó $ 21.688,79 millones, unos US$ 23,3 millones al cambio actual.
La operación fue reportada como un movimiento de insiders a nombre del gerente general de Echeverría Izquierdo Montajes Industriales, Darío Barros Izquierdo.
En tanto, la transacción también supondría la salida de la familia de la propiedad de Echeverría Izquierdo. Según la última memoria de la empresa, el clan mantenía un total de 7,21% de las acciones, con los hermanos María Isabel, María Teresa y Darío Barros Izquierdo con 2,406% cada uno a su nombre.
La venta se da tras un buen pasar de Echeverría Izquierdo en la bolsa. Pese al desplome del martes, la acción se eleva un 20,66% en el año, mientras que en 2025 se disparó 186,79%.
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