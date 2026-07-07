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IPSA abre al alza sobre los 10.900 puntos pese a nuevo castigo global a las tecnológicas

El índice local subía 0,24% en los primeros minutos de la sesión. En Wall Street, el Nasdaq caía 0,5% arrastrado por el desplome de Samsung en Asia, mientras el Dow Jones se desacoplaba con un avance de 0,7%.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 09:40 hrs.

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<p>IPSA abre al alza sobre los 10.900 puntos pese a nuevo castigo global a las tecnológicas</p>

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