IPSA abre al alza sobre los 10.900 puntos pese a nuevo castigo global a las tecnológicas
El índice local subía 0,24% en los primeros minutos de la sesión. En Wall Street, el Nasdaq caía 0,5% arrastrado por el desplome de Samsung en Asia, mientras el Dow Jones se desacoplaba con un avance de 0,7%.
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La Bolsa de Santiago inició la sesión de este martes con leves ganancias, al margen del nerviosismo que golpea a las acciones tecnológicas a nivel global. El S&P IPSA subía 0,25% a 10.906,75 puntos en los primeros minutos de la jornada.
Por su parte, los principales índices estadounidenses abrían mixtos, en una sesión marcada por una nueva rotación fuera de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El Nasdaq Composite retrocedía 0,54%, el S&P 500 cedía 0,09% y el Dow Jones se desacoplaba con un avance de 0,72%.
El castigo a las tecnológicas partió en Asia, de la mano de Samsung Electronics. La firma coreana reportó su tercer trimestre consecutivo de utilidades récord, con ganancias por US$ 58.400 millones -un salto de más de 1.800% en un año-, pero el resultado no fue suficiente: sus acciones se hundieron casi 9%, ante las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del ritmo de crecimiento de las utilidades e inversiones ligadas al desarrollo de la IA.
La caída arrastró a la también coreana SK Hynix (-6%) y se extendió por la región: el Kospi de Seúl se desplomó cerca de 5% y el Nikkei japonés cerró con una baja de 2,12%. A la presión se sumó un reporte de Reuters según el cual la china DeepSeek estaría desarrollando su propio chip de IA, lo que golpeaba a Nvidia con una caída de más de 2% en los primeros negocios.
En Europa, en tanto, la sesión avanzaba mixta, amortiguada por la menor exposición del continente a firmas de infraestructura de IA: el STOXX Europe 600 cedía 0,10%, el DAX alemán bajaba 0,61% y el CAC 40 francés subía 0,28%.
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