Quiroz reitera que el precio de los combustibles caerá este jueves y apuesta por despachar del Senado la ley miscelánea la próxima semana
El ministro de Hacienda también señaló que la recaudación tributaria está aumentando y espera que ese efecto se consolide en los próximos meses.
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Luego de participar en el comité político ampliado con los partidos del oficialismo en La Moneda, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció “buenas noticias”, volviendo a insistir en que esta semana nuevamente los precios de las bencinas van a bajar, que la recaudación tributaria está mejorando, y que espera tener aprobada la ley miscelánea de reconstrucción y reactivación durante la próxima semana en el Senado.
Respecto a los precios de los combustibles, indicó que “conforme a nuestras estimaciones -en el Ministerio de Hacienda- debiésemos tener esta semana una reducción en el precio de los combustibles aproximadamente del orden de $ 100 por litro en las gasolinas y de $ 150 por litro en el diésel”. Esto ya había sido adelantado por el mismo Quiroz hace dos semanas.
Con ello, planteó que “la baja acumulada en gasolinas estaría ascendiendo $ 200 por litro desde las primeras subidas y en el caso del diésel estaría alcanzando del orden de $ 370 por litro”.
Quiroz aclaró por qué no puede ser más inmediata la reducción en relación a los precios internacionales del petróleo, que siguen bajando luego del fin de la guerra en Medio Oriente. “Es importante destacar que quizás algunos de ustedes han visto que el petróleo bajó ya a los niveles que había antes de la guerra. La pregunta es ¿por qué la gasolina, si bien ha bajado significativamente respecto de las primeras alzas, por qué no alcanza el nivel anterior? Y el motivo de eso es que para hacer gasolina el petróleo necesita ser refinado y las refinadoras del mundo están muy afectadas y, por lo tanto, la diferencia entre petróleo y gasolina ha subido” y agregó que “pensamos que vamos bien encaminados y conforme el mundo siga recuperándose y normalizándose, vamos a poder avanzar aún más en esta materia”.
Luego, Quiroz señaló que “una segunda noticia positiva es que vemos cifras que se van recuperando en términos de recaudación de IVA y nos permite adelantar que ya junio, muy probablemente, fue un mes con actividad económica creciendo y así esperamos también que siga ocurriendo en los meses venideros”.
Ley miscelánea
Respecto al proyecto de reactivación que se discute en el Senado, el ministro de Hacienda valoró la mesa de trabajo instalada con la oposición en busca de acuerdos. “Es positivo también que seguimos en conversaciones con distintos grupos de la oposición y pensamos que vamos bien encaminados con algún tipo de apoyo y probablemente a tener este proyecto ya en vías de aprobación muy prontamente, esperamos que sea la semana que viene”.
Dijo que eso será bueno “para el país en términos de su competitividad tributaria, su competitividad de permisos y en las regulaciones económicas que vienen a futuro”.
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