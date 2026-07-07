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Las acciones de Samsung caen un 10% a pesar de registrar ganancias trimestrales récord impulsadas ​​por el auge de la IA

La preocupación de los inversionistas por los enormes gastos pesa más que los resultados del periodo abril-junio, impulsados ​​por los elevados precios de los chips de memoria.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 06:50 hrs.

Samsung Inteligencia Artificial Acciones chips telecomunicaciones tecnología Multinacionales
<p>Pese al desplome, las acciones de Samsung se han duplicado con creces este año, elevando su capitalización bursátil por encima del billón de dólares. (Foto: Reuters)</p>

Pese al desplome, las acciones de Samsung se han duplicado con creces este año, elevando su capitalización bursátil por encima del billón de dólares. (Foto: Reuters)

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