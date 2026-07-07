Las acciones de Samsung caen un 10% a pesar de registrar ganancias trimestrales récord impulsadas ​​por el auge de la IA

Pese al desplome, las acciones de Samsung se han duplicado con creces este año, elevando su capitalización bursátil por encima del billón de dólares. (Foto: Reuters)

La preocupación de los inversionistas por los enormes gastos pesa más que los resultados del periodo abril-junio, impulsados ​​por los elevados precios de los chips de memoria.

Las acciones de Samsung Electronics se desplomaron hasta un 10% el martes, a pesar de que el fabricante de chips registró su tercer trimestre consecutivo de resultados operativos récord, en un descenso que refleja la inquietud de los inversionistas sobre la rentabilidad de las masivas inversiones en inteligencia artificial (IA).

El mayor fabricante mundial de chips de memoria por volumen de ventas proyectó una ganancia operativa de 89,4 billones de wones (US$ 58.400 millones) para el segundo trimestre —una cifra 19 veces superior a la del año anterior—, ya ​​que la aguda escasez derivada de la demanda de IA siguió impulsando al alza los precios de los chips de memoria.

Esta cifra superó la ganancia total de Samsung Electronics para todo el año 2025 y se situó ligeramente por encima de las expectativas de los analistas, que preveían 87,3 billones de wones, según LSEG SmartEstimate. Se estima que las ventas de la compañía surcoreana se duplicaron con creces respecto al año anterior, alcanzando los 171 billones de wones.

Los fabricantes de chips de memoria han sido algunos de los principales beneficiarios del despliegue de infraestructuras de IA. Las acciones de Samsung se han duplicado con creces este año, elevando su capitalización bursátil por encima del billón de dólares.

Sin embargo, los valores del sector de chips se han visto presionados debido a que los agresivos planes de expansión de la industria alimentan el temor a un futuro exceso de oferta, sumado a las informaciones de que Meta planea vender capacidad de computación excedente a clientes externos como parte de su estrategia de expansión en servicios en la nube.

Caen fabricantes de chips

La fuerte caída de las acciones de Samsung, que cerraron con un descenso del 8%, formó parte de un retroceso generalizado entre los fabricantes de chips este martes. SK Hynix cayó un 7%, mientras que la japonesa Kioxia bajó un 11%.

El índice surcoreano Kospi, fuertemente influido por Samsung y SK Hynix, llegó a caer hasta un 8%, lo que provocó una suspensión de la cotización. El índice cerró con una baja del 5%, aunque acumula una subida superior al 80% en lo que va de año.

"Los resultados de Samsung demostraron que la demanda de memoria impulsada por la IA sigue siendo sólida, pero la reacción del precio de la acción sugiere que los inversionistas ahora necesitan orientaciones claras, una capacidad duradera de fijación de precios y la confianza de que la demanda no ha tocado techo", escribió en una nota Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo.

Samsung y SK Hynix son proveedores líderes de chips de memoria de gran ancho de banda (HBM) utilizados en centros de datos de IA. El enfoque de estos fabricantes en productos HBM de mayor margen ha limitado el suministro de chips de memoria convencionales utilizados en electrónica de consumo.

Los precios medios de venta de los chips DRAM —que almacenan datos temporalmente— y de los chips NAND —que pueden almacenar datos sin fuente de alimentación— aumentaron un 44% y un 53% respectivamente en el segundo trimestre con respecto a los tres meses anteriores, según datos de Citi.

Nomura prevé que los precios de los chips DRAM y NAND estándar aumenten otro 25% y 24% este trimestre, impulsados ​​por una mayor demanda procedente de la electrónica de consumo y los centros de datos.

Cautela

A pesar de la ampliación de los márgenes, Samsung informó que su beneficio operativo total se vio reducido por las provisiones destinadas a las bonificaciones de los empleados. A finales de mayo, la empresa llegó a un acuerdo con su sindicato para abonar, en concepto de prima especial, el 10,5 % del beneficio operativo de su división de chips. Samsung publicará los resultados detallados a finales de este mes.

Si bien los analistas prevén que la escasez de suministro persista hasta el próximo año, algunos inversionistas se muestran más cautelosos respecto a la sostenibilidad del gasto en IA por parte de las grandes empresas tecnológicas.

JPMorgan señaló que los inversionistas cuestionan cada vez más si podrá mantenerse la proporción de gasto de capital de los proveedores de servicios en la nube destinada a memorias para IA, una cifra estimada en el 52% para este año y en más del 70% para el próximo.

Samsung y SK Hynix han anunciado planes para invertir conjuntamente 2 billones de wones (aproximadamente US$ 1.500 millones) con el fin de ampliar la producción de chips en Corea del Sur. La inversión de Samsung se ejecutará entre 2026 y 2040, mientras que SK Hynix no ha revelado un calendario concreto.

El lunes, SK Hynix inició la promoción de su salida a bolsa en Estados Unidos —valorada en cerca de US$ 30.000 millones— para financiar su expansión. Está previsto que la cotización de sus certificados de depósito estadounidenses (ADR) comience en Nueva York este viernes.

Como muestra del entusiasmo del mercado, la gestora de fondos cotizados (ETF) ProShares anunció el lunes que lanzará, el próximo lunes, un ETF apalancado que promete ofrecer el doble de la rentabilidad diaria de los ADR de SK Hynix.