Waymo estudia una ruptura con Uber a medida que se agudizan las tensiones en el sector de los robotaxis

La colaboración entre los dos grupos se ha deteriorado en medio de una intensa batalla de presión sobre el despliegue de vehículos autónomos.

Por Rafe Rosner-Uddin

San Francisco

Waymo, la filial de Alphabet, está explorando opciones para poner fin a su asociación con Uber, ya que la relación entre ambos grupos tecnológicos se está deteriorando en medio de una intensa batalla de presión sobre el futuro de los robotaxis.

Según varias personas familiarizadas con el asunto, la empresa de coches autónomos ha mantenido conversaciones internas sobre la posibilidad de rescindir sus acuerdos actuales con el grupo de transporte compartido, que opera servicios en Austin y Atlanta.

Waymo ya ha notificado a Uber que planea entrar en estos mercados de forma independiente en enero de 2028, cuando su contrato lo permita, según informó el grupo de transporte compartido en un comunicado.

La relación entre las dos empresas, que se asociaron por primera vez en 2023, se ha deteriorado a medida que se han convertido en competidores cada vez más directos en algunos mercados y ambas presionan para que se apruebe una legislación sobre robotaxis que beneficie a su propio negocio a expensas del otro.

Según una fuente, las dos empresas "persiguían objetivos divergentes".

Waymo y Uber han intercambiado quejas, culpándose mutuamente por el mal servicio y los problemas de seguridad en los mercados donde colaboran.

Se prevé que la ruptura entre ambos grupos perjudique las ambiciones de Uber en el ámbito de los vehículos autónomos. La compañía se ha esforzado por recuperar el terreno perdido tras la venta de su división interna de vehículos autónomos en 2020, invirtiendo más de US$ 10.000 millones el año pasado mediante participaciones accionariales y acuerdos para flotas de robotaxis.

Las acciones de Uber han caído más del 16% en lo que va del año, en parte debido a la preocupación de los inversionistas de que la compañía sea superada por los proveedores de vehículos autónomos. Sus acciones cayeron un 4% tras la noticia de que Waymo podría retirarse.

Waymo ya ha logrado penetrar en algunas ciudades de Estados Unidos y ha estado reduciendo la cuota de mercado de Uber en lugares como San Francisco.

La compañía opera más de 3.800 vehículos en 10 ciudades. En febrero, recaudó US$ 16.000 millones con una valoración de US$ 126.000 millones para financiar su expansión.

Waymo se asoció por primera vez con Uber en mayo de 2023 para lanzar robotaxis en Phoenix. Posteriormente, se firmaron acuerdos en Austin y Atlanta, donde los vehículos de Waymo solo están disponibles a través de la aplicación de Uber, y Uber gestiona la flota de vehículos con su socio Avomo.

En mayo, Uber y Waymo separaron sus caminos en Phoenix tras expirar su acuerdo vigente. Ambas compañías también han tenido discrepancias sobre la calidad de los servicios de Waymo operados por Uber en Austin y Atlanta.

Según fuentes cercanas, la división Alphabet ha cuestionado la limpieza y las rutas de sus vehículos, mientras que el grupo de transporte compartido argumenta que se ha visto obstaculizado en su despliegue.

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En mayo, Waymo atrajo la atención negativa después de que decenas de sus vehículos colapsaran una calle sin salida en Atlanta. Según las fuentes, Uber era responsable de la gestión de las rutas de los vehículos.

Mientras tanto, Uber ha expresado su preocupación por las condiciones financieras insostenibles del acuerdo y por la repentina indisponibilidad de los vehículos de Waymo durante condiciones climáticas adversas. En diciembre, Uber se comunicó con Waymo tras una serie de incidentes en los que vehículos de Uber rebasaron autobuses escolares detenidos en Austin.

Waymo ha optado por expandirse a varios mercados estadounidenses sin Uber, ofreciendo reservas a través de su propia aplicación. Inicialmente, planea ofrecer reservas directas en Austin y Atlanta junto con Uber, de forma similar al acuerdo que tiene con Lyft en Nashville.

Waymo no ha descartado una separación total, añadieron las fuentes. «Creemos en un ecosistema de vehículos autónomos dinámico y colaborativo que impulse la innovación y ofrezca a los usuarios la posibilidad de elegir cómo experimentar esta tecnología», declaró la compañía en un comunicado.

Uber planea ofrecer los servicios de Waymo en ambos mercados hasta mayo de 2028, cuando finalice su contrato actual, según informó la compañía.

Las tensiones se han intensificado a medida que Uber presiona a los legisladores estatales y federales para que impongan las llamadas "redes híbridas", en las que los conductores y los vehículos autónomos operan en la misma plataforma.

En Nueva Jersey, los lobistas de Uber propusieron que cualquier plataforma que ofrezca servicios de robotaxis también cuente con conductores humanos para realizar al menos el 85 por ciento de todos los viajes durante un programa piloto de tres años.

Según los analistas, esta norma obligaría a las empresas de vehículos autónomos con aplicaciones propias, como Tesla, Waymo y Zoox (propiedad de Amazon), a ofrecer sus servicios a través de aplicaciones de transporte de terceros.

"Uber está intentando ganar tiempo mediante la manipulación regulatoria", afirmó Grayson Brulte, cofundador de Autnmy AI, una empresa de inteligencia de datos. "Simplemente abogan por medidas que les permitan preservar su cuota de mercado".

Waymo ha apoyado los elevados costes de los permisos para los nuevos operadores de vehículos autónomos, lo que supondría una barrera para los operadores más pequeños, muchos de los cuales colaboran con Uber.

Uber afirmó que es falso que sean "anti-vehículos autónomos o que busquen ralentizar su implementación". Añadió que las redes híbridas "acercan la tecnología a los consumidores y, al mismo tiempo, proporcionan a los responsables políticos un marco práctico para gestionar la transición".