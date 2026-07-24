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Waymo estudia una ruptura con Uber a medida que se agudizan las tensiones en el sector de los robotaxis

La colaboración entre los dos grupos se ha deteriorado en medio de una intensa batalla de presión sobre el despliegue de vehículos autónomos.

Por: Por Financial Times, editado por María Gabriela Arteaga / Foto: Reuters

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 19:20 hrs.

Uber IA autos Inteligencia Artificial tecnología Google
<p>Waymo estudia una ruptura con Uber a medida que se agudizan las tensiones en el sector de los robotaxis</p>

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