Cuando no decidir también es decidir

Axel Christensen

Durante años, muchos inversionistas se refugiaron en la idea de que era posible no decidir o mantenerse “neutral”. No inclinarse demasiado por ningún escenario, no equivocarse demasiado en ningún momento. Diversificar y dejar que el tiempo haga su trabajo.

Hoy, esa idea es difícil de sostener. No solo porque los mercados sean más volátiles o porque los titulares cambien con mayor frecuencia. El entorno actual puede obligar, explícita o implícitamente, a tomar posiciones, incluso cuando creemos no hacerlo. La ilusión de neutralidad pierde fuerza cuando las grandes mega fuerzas globales influyen de manera persistente sobre casi todas las decisiones de inversión.

“Invertir se parece menos a distribuir riesgos y más a elegir convicciones. Esto no implica abandonar la prudencia, pero sí redefinirla. Ya no consiste en evitar decisiones difíciles, sino en hacerlas de manera consciente, entendiendo qué riesgos se están tomando y por qué”.

Los portafolios tradicionales, diseñados para ciclos más predecibles, enfrentan un escenario distinto. En nuestra opinión, las fuerzas que mueven los mercados ya no responden únicamente al ciclo clásico de crecimiento, inflación y tasas. Hoy pesan más fenómenos estructurales —tecnológicos, geopolíticos y financieros— que exigen definiciones más claras: qué sectores o geografías privilegiar, qué riesgos aceptar y cuáles evitar. Y esos fenómenos no admiten posiciones verdaderamente neutrales.

Tomemos la inteligencia artificial. Su expansión no solo impulsa utilidades en ciertos sectores: redefine cadenas de valor, concentra capital, acelera la productividad y altera expectativas de crecimiento. También cambia la distribución del poder económico entre compañías y países. No exponerse a esa dinámica es tomar una posición. Pero sobreexponerse también lo es; sobre todo cuando el entusiasmo de corto plazo simplifica una transformación desigual y prolongada.

Algo similar ocurre con la fragmentación geopolítica. Shocks de oferta, competencia tecnológica entre potencias y reconfiguración energética no afectan a todos por igual. Pueden favorecer a algunos países, penalizar a otros y redefinir el mapa de oportunidades. En ese contexto, consideramos que las asignaciones por región, moneda o sector dejan de ser meramente tácticas y pasan a reflejar una postura más profunda sobre el mundo que viene. Nuevamente, no tomar una decisión es tomarla de manera implícita.

Incluso la diversificación, que solía ser la herramienta por excelencia para evitar estas decisiones, hoy puede amplificarlas. Las correlaciones entre activos han mostrado cambios importantes, y muchas carteras “equilibradas” pueden terminar dependiendo de un mismo motor subyacente: tasas, liquidez o crecimiento.

La consecuencia es incómoda. Creemos que invertir se parece menos a distribuir riesgos y más a elegir convicciones. Esto no implica abandonar la prudencia, pero sí redefinirla. Ya no consiste en evitar decisiones difíciles, sino en hacerlas de manera consciente, entendiendo qué riesgos se están tomando y por qué.

Para inversionistas en América Latina, este cambio es particularmente relevante. Los mercados de la región históricamente han estado influenciados por condiciones externas. Pero en un mundo donde esas condiciones están determinadas por mega fuerzas que evolucionan rápidamente, la neutralidad deja de ser una opción eficiente.

En este nuevo régimen, la pregunta clave ya no es “¿estoy diversificado?”, sino “¿a qué estoy realmente expuesto?”. Porque la neutralidad, como tantas otras ideas que parecían sólidas, ya dejó de serlo.