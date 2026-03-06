¿Sabías que esta reunión se está grabando?

Hubo una época, hace unos seis meses según mis cálculos, en la que se podía participar en una reunión en línea en el trabajo sin tener que preguntarte si se estaba grabando o no. Pedir permiso para grabar una llamada de trabajo era una regla tan básica que, a menos que me dijeran específicamente lo contrario, asumía que no había vigilancia.

Ya no es así. Las aplicaciones de grabación y transcripción con IA que son económicas y fáciles de usar, se están extendiendo a tal ritmo que lo que antes se consideraba extraño o descortés se está volviendo rápidamente normal. A finales del año pasado me di cuenta por primera vez de que tenía invitaciones para llamadas en línea con contactos externos que se estaban grabando sin advertencia verbal del anfitrión. Una vez, al no haber notado ninguna alerta, solo me di cuenta de que mis pensamientos se habían grabado después de recibir una transcripción por correo electrónico.

La IA está impulsando un aumento en la grabación de reuniones de trabajo, algo que debemos considerar con más detenimiento.

¿Por qué está ocurriendo esto? Quizás porque la velocidad a la que se graban las reuniones en línea está aumentando más rápido de lo que nos imaginamos. Datos de Roam, una empresa de EEUU que desarrolla software de oficina virtual para equipos de trabajo remotos e híbridos, muestran que en enero se grabó un promedio de 22% de las llamadas en línea de sus usuarios. Esto en comparación con el 12% de enero 2025.

Las reuniones recurrentes suelen configurarse para que se graben automáticamente. Y esto probablemente sea solo el principio, afirma Nick Bloom, profesor de economía de la Universidad de Stanford y experto en trabajo híbrido. “Los datos muestran un aumento constante de la transcripción porque la IA ha hecho que sea gratuita, precisa y más valiosa”, me comentó. “Creo que esta tendencia va en aumento y se extenderá a las llamadas telefónicas y las reuniones en persona”.

Lo bueno de grabar conversaciones de trabajo es que puede ser extremadamente útil. Considera poder exhibir la evidencia digital de que Janet, y no John, tuvo la idea que aumentó los ingresos del tercer trimestre en 20%.

Del mismo modo, quienes tuvieron que perderse una reunión importante pueden usar las notas de IA, cada vez mejores, para ponerse al día. Entiendo que los dudosos estándares de muchas reuniones de trabajo hacen que estas ganancias sean cuestionables, pero aun así existen.

Sospecho que, para algunos usuarios, los beneficios de grabar difícilmente superarán los riesgos. Digo esto porque conozco al menos dos casos en los que una persona se quedó conectada después de una reunión y comentó con un compañero sobre la inutilidad de un participante, solo para ver con horror cómo un agente de IA transcribió esos pensamientos desprevenidos directamente a dicho participante y a todos los demás presentes.

Incluso en circunstancias menos emocionantes, la grabación hará que muchas personas sean menos espontáneas y directas. Esto no se debe solo a que todo lo que dicen puede ser revisado por sus compañeros. También se debe a la facilidad con la que se puede enviar por correo electrónico la transcripción de una reunión a cualquiera, incluso a alguien externo a la organización.

Las empresas de IA parecen estar entre las mayores beneficiarias de todas estas grabaciones y de la gran cantidad de material que ofrecen para ayudar a entrenar modelos. Como ocurre con tantas otras cosas en nuestro mundo cada vez más dominado por la IA, es probable que la grabación y transcripción se extienda más y más rápido, mientras sus usuarios humanos observan con indiferencia. Me gustaría pensar que las cosas cambiarán a medida que se asimilen las consecuencias, pero considerando la reciente historia tecnológica, no me atrevería a apostar por ello.