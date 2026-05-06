Reconstruir también es volver a creer

Los países no se reconstruyen solo con inversión. Se reconstruyen cuando las personas vuelven a creer que las cosas pueden mejorar sin tener que ajustar cada decisión como si el margen fuera mínimo.

El Plan de Reconstrucción Nacional entra en ese terreno. No solo como respuesta a una década compleja o a eventos recientes que golpearon con fuerza a nuestro país, sino como un intento por ordenar expectativas en un momento donde Chile opera con cautela más que con convicción.

Sobre el papel, la dirección tiene norte. Incentivos a la inversión, ajustes tributarios, señales de estabilidad para proyectos de largo plazo. No es la primera vez que apostamos por estas herramientas, pero el contexto es distinto: el problema no es solo el crecimiento, sino la confianza. Y ahí se juega todo.

Incentivos a la inversión, ajustes tributarios, señales de estabilidad para proyectos de largo plazo. No es la primera vez que apostamos por estas herramientas, pero el contexto es distinto: el problema no es solo el crecimiento, sino la confianza. Y ahí se juega todo.

Porque mientras el plan se instala en la discusión pública, la gente sigue haciendo algo más simple y revelador: se ajustan, se aprietan. Nueve de cada diez anticipan que el alza de combustibles impactará su bolsillo, y ese dato ya dejó de ser proyección para transformarse en conducta. Se recorta, se posterga, se reorganiza la vida con lógica defensiva. La cosa se pone difícil.

Por eso, el desafío no es solo económico. Es más profundo. El plan tiene que transformar medidas razonables en una señal creíble. Y eso exige algo esquivo en Chile últimamente: capacidad de acuerdo. Tener confianza en que exista un acuerdo. Ahí está la oportunidad. Si el plan se consolida como hoja de ruta estable y muestra efectos concretos, el impacto puede superar lo esperado. No solo reactivando la economía, sino corrigiendo algo estructural: la desconfianza acumulada.

Pero si se diluye en discusiones o se fragmenta en su implementación, veremos más cautela, más postergación. Un país avanzando con el freno puesto.

Al final, reconstruir no es solo levantar lo perdido. Es lograr que las personas sientan que pueden avanzar con certeza, con confianza. Y en el Chile de hoy, eso sigue siendo lo más difícil.