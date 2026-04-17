Salmon MAS Pitch, impulso a la innovación acuícola

Cincuenta y ocho startups de base científico tecnológica, tres de ellas de Noruega, EEEUU y México, postularon a la primera versión del Salmon MAS Pitch, organizado por DF MAS, dando cuenta del alto interés que despierta participar en un espacio que reúne emprendimiento y talento con inversionistas y desafíos en innovación. El foco en la industria acuícola, en esta ocasión, fue una evolución natural de los encuentros MAS Pitch impulsados por DF, que han ido especializándose en sectores donde Chile posee ventajas competitivas, siendo el primero la minería y ahora la salmonicultura. Detrás de esta articulación subyace la convicción de que el desarrollo económico sostenible del país requiere conectar el conocimiento con la actividad productiva.

En esta edición, ocho startups llegaron a la final, con propuestas en biotecnología, tecnología y sostenibilidad. La ganadora fue Watermind, firma que detecta floraciones de algas nocivas -altamente perjudiciales para la salmonicultura- usando bases de datos satelitales e inteligencia artificial y que, además, puede predecir riesgos de contagio. Su solución es el tipo de modelo que conjuga ciencia aplicada y analítica avanzada, en un contexto de creciente sofisticación del ecosistema emprendedor vinculado a la acuicultura.

Startups, empresas e inversionistas cuentan con espacios de convergencia para sostener la competitividad de la salmonicultura.

Por ello, no es casual que DF pusiera el foco en esta industria. No se trata solo de que el país sea el segundo exportador mundial de salmón, con ventas sobre US$ 6.600 millones en 2025, tras Noruega, ni de que en enero-marzo de este año el sector haya logrado el mejor desempeño trimestral de su historia, con embarques por US$ 1.990 millones. La apuesta de fondo es apoyar la articulación de innovación, capital y capacidades productivas para acelerar la incorporación de tecnología en una industria estratégica. El Salmon MAS Pitch permitió observar cómo puede avanzar este proceso. Las soluciones presentadas apuntaron a mejorar la eficiencia, reducir impactos ambientales y optimizar el uso de recursos, en un sector que enfrenta crecientes exigencias regulatorias y de mercado. Visto así, la articulación entre startups, grandes empresas e inversionistas es clave para sostener la competitividad de la industria, en un entorno global donde la innovación aplicada marca diferencias crecientes.

Este tipo de espacios de convergencia tienen, además, una relevancia especial en el contexto actual. En momentos en que el país comienza a discutir un plan de reconstrucción y desarrollo económico, la experiencia de sectores como la salmonicultura muestra que el crecimiento sostenido requiere condiciones habilitantes claras. La existencia de reglas estables, certeza jurídica y un entorno propicio para la inversión son determinantes no solo para las grandes empresas, sino también para emprendimientos intensivos en conocimiento, que dependen de capital, talento y horizontes de largo plazo para desarrollarse. En un país que busca retomar una senda de crecimiento, la capacidad de conectar innovación con sectores productivos estratégicos es una pieza central para avanzar hacia una economía más dinámica, sofisticada y capaz de generar empleos de mayor calidad.