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Un menor grave por caída de árbol y varias viviendas damnificadas entre primeros saldos del sistema frontal centro-sur

Producto de la Alerta Amarilla, el Ministerio de Educación y la subsecretaría del Interior suspendieron las clases de todo el sistema escolar en Ñuble y Biobío a partir de este miércoles 15 de julio.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 19:20 hrs.

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<p>Un menor grave por caída de árbol y varias viviendas damnificadas entre primeros saldos del sistema frontal centro-sur</p>

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