A los 97 años fallece Atilio Ansaldo, figura clave en la segunda generación de la tradicional empresa juguetera de Valparaíso

Ansaldo S.A. informó el deceso de uno de los miembros de la segunda generación de la familia fundadora, cuyo rol fue parte clave para consolidar una compañía que hoy suma más de 120 años de historia y que se ha expandido fuera de Chile y a nuevos formatos.

Ansaldo S.A. informó este viernes el fallecimiento de Atilio Ansaldo Vaccari, integrante de la segunda generación de la familia fundadora de la tradicional empresa juguetera nacida en Valparaíso y uno de los nombres clave en la consolidación y expansión del negocio.

Su deceso se produjo a los 97 años, y a solo días de celebrar un nuevo cumpleaños. Aunque se encontraba alejado ya desde hace años de la gestión, siguió concurriendo a las oficinas de la empresa hasta avanzada edad.

La compañía lo recordó como una figura marcada por la responsabilidad y el trabajo silencioso. Según publicó en sus redes sociales, Atilio Ansaldo tenía apenas 17 años cuando su padre y fundador, Juan Ansaldo, debió alejarse del negocio por motivos de salud. En ese contexto, dejó el colegio para asumir la conducción del entonces Emporio familiar.

“Llegué a apechugar” era la frase con la que solía resumir ese momento, de acuerdo con el mensaje difundido por la compañía porteña.

Un legado ligado a Valparaíso

La historia de Ansaldo se remonta a 1902, cuando Juan Ansaldo Peragallo llegó desde Italia al puerto de Valparaíso y adquirió el Emporio Punta Arenas, un negocio dedicado inicialmente a la venta de abarrotes, frutos del país y artículos importados desde Europa. Con los años, la firma derivó en Juan Ansaldo e Hijos Ltda., con la incorporación de sus hijos Atilio, Orlando y Armando al negocio familiar.

La empresa evolucionó desde el comercio mayorista hacia la importación de juguetes y artículos de regalo, con hitos como la introducción de la marca Matchbox en Chile en 1975, la creación del área de ventas a empresas en 1990, la apertura de oficinas y showroom en Santiago en 2001, y el inicio de la expansión de su cadena de jugueterías en 2008.

Actualmente, Ansaldo cuenta con más de 120 años de historia y más de 190 trabajadores. La empresa sigue ligada a la familia fundadora y hoy es liderada por integrantes de la tercera y cuarta generación, con una agenda de expansión que incluye una tienda de experiencia en Mall Plaza Vespucio, un strip center infantil en Concón y el crecimiento de su operación en Perú, mercado donde proyecta duplicar sus ventas este año.

En su mensaje de despedida, la empresa señaló: “Gracias, Atilio, por haber tomado con valentía el sueño de tu padre y convertirlo en el legado que hoy inspira a todos quienes formamos parte de esta empresa”.