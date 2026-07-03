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A los 97 años fallece Atilio Ansaldo, figura clave en la segunda generación de la tradicional empresa juguetera de Valparaíso

Ansaldo S.A. informó el deceso de uno de los miembros de la segunda generación de la familia fundadora, cuyo rol fue parte clave para consolidar una compañía que hoy suma más de 120 años de historia y que se ha expandido fuera de Chile y a nuevos formatos.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 14:55 hrs.

Valparaíso juguetes empresas Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>A los 97 años fallece Atilio Ansaldo, figura clave en la segunda generación de la tradicional empresa juguetera de Valparaíso</p>

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