Británica Fred Perry prepara su desembarco en Chile a través del representante de Dr. Martens y On
El holding Crosby sigue ampliando su portafolio y proyecta nuevas aperturas en Chile y la región.
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El portafolio del holding Crosby, dirigido por Joaquín Gotlib, sigue creciendo. El representante en Chile de las marcas Dr. Martens, la suiza On, Birkenstock, Salomon, Converse y New Balance ya tiene definida su próxima incorporación.
Se trata de la británica Fred Perry, cuyo arribo está previsto para el próximo año. Los planes contemplan la apertura de una tienda en un centro comercial de Santiago, además de un primer local a pie de calle en Buenos Aires.
Con este movimiento, Argentina y Chile se convertirán en el tercer y cuarto mercado de la región donde la marca tenga presencia. Actualmente, Fred Perry opera en Brasil -con una tienda en Sao Paulo- y en México, donde está presente a través de las departamentales El Palacio de Hierro.
Fundada en 1952 por Fred Perry y Tibby Wegner, la compañía británica ha construido una red global con presencia en más de 70 países, combinando más de cien tiendas monomarca con una amplia distribución en puntos de venta multimarca.
Los planes de expansión del holding
En paralelo, Crosby avanza en una serie de movimientos estratégicos en el mercado local. Para septiembre, proyecta la relocalización de su tienda en Parque Arauco, pasando de un local de 80 metros cuadrados a uno de 200, en línea con su apuesta por formatos de mayor escala. Además, en octubre pasado lanzó el ecommerce oficial de On en Chile, convirtiéndose en el primer distribuidor a nivel global en operar la plataforma digital de la marca.
Gotlib reveló al portal Modaes que la tienda actual de On en Parque Arauco es la que más vende por metro cuadrado de todo el centro comercial. La marca suiza también opera en Paraguay a través del canal multimarca.
El holding también acelera el desarrollo de su concepto multimarca Snobby. A fines de este mes abrirá una tienda flagship en Costanera Center, en un local de 130 metros cuadrados. Hoy la marca cuenta con un punto de venta en Casa Costanera, pero el plan es sumar dos nuevas tiendas en Chile antes de fin de año.
La hoja de ruta se extiende hacia 2027. La compañía proyecta nuevas aperturas de Snobby en el país y comenzará a evaluar su entrada en Argentina y Paraguay.
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