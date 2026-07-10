La activa y silenciosa arremetida diplomática para blindar las inversiones chinas

La actividad pública más reciente del embajador de China Niu Qingbao se realizó este jueves en un encuentro con la Presidenta del Senado Paulina Núñez y el Vicepresidente Iván Moreira para "intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales". Y la semana anterior, el representante diplomático publicó una extensa columna de opinión sobre la reciente publicación del libro blanco "Una gobernanza global más justa y equitativa", que expone el plan de acción de la potencia asiática. Un marco global donde hizo una bajada local invitando a Chile a trabajar para “defender el verdadero multilateralismo”, recordando el décimo aniversario de la asociación estratégica donde “la cooperación bilateral ha dado frutos abundantes”.

Una declaración de principios puesta a prueba este año, primero por la dura controversia en torno al cable submarino y una sucesión de desencuentros entre actores de ambos países que dieron pie a la comentada carta de la senadora Paulina Vodanovic advirtiendo un clima negativo hacia las inversiones chinas. Entre los últimos episodios, el de algunas concesionarias con dificultades en sus proyectos, y el revés de Joyvio tras la anulación del fallo arbitral que había ordenado una millonaria indemnización a su favor en el caso Australis.

Reconocido por defender activamente los intereses y derechos de las empresas de su país, el Embajador Niu Qingbao ha combinado este año un cuidado bajo perfil en materia de declaraciones con un intenso despliegue con casi 50 actividades públicas, en la que destaca una nutrida agenda con autoridades: a nivel de ministros, reuniones con Jorge Quiroz, Fernando Barros, Ximena Lincolao, Francisco Undurraga y Louis de Grange –con este último trascendió una minuta interna del MOP advirtiendo las repercusiones en conflictos con estatales chinas-, subsecretarios (como el de Pesca y Acuicultura), parlamentarios, partidos políticos (Nacional Libertario y Liberal) y cinco alcaldes.

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Las gestiones también se extendieron a los gremios empresariales, como Frutas de Chile y una reunión de alto nivel en la Sofofa hace dos semanas que incluyó a su presidenta, Rosario Navarro, el presidente del Consejo Empresarial Chile-China, Juan Carlos Domínguez, y el embajador designado en China, Alfonso Silva. En ese marco, Niu Qingbao expresó su esperanza de “que la parte chilena continúe brindando a los inversionistas chinos un entorno de negocios justo, abierto, transparente y no discriminatorio”.

¿Cómo ven la relación las agrupaciones de empresas chinas en el país? “Reconocemos que durante el último período efectivamente se han producido dilaciones, o directamente, suspensiones de proyectos relacionados con inversiones chinas, y lo lamentamos. Pero no consideramos que sea una realidad que obedezca a un patrón unívoco, particular ni permanente”, indicó el presidente de la Cámara Chileno China de Comercio, Industria y Turismo (CHICIT), Juan Esteban Musalem.