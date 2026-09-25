Lo que debes saber al terminar la semana I Kast ante la ONU, y la recta final del plan de reactivación laboral

La semana comenzó con el primer discurso de José Antonio Kast como Presidente de la República ante la 81° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El mandatario destacó que “Chile está de vuelta” en el concierto internacional para recuperar su posición de liderazgo regional en crecimiento y atracción de inversiones, enfatizando que en sus seis meses de mandato está “ordenando la casa”.

En un discurso de 18 minutos, el mandatario también abordó los desafíos de la ONU, la coordinación regional, y los efectos económicos de las guerras.

El jefe de gobierno defendió su agenda económica -rebaja del impuesto corporativo, invariabilidad tributaria y reducción de la permisología-, asegurando que ya se reflejaría en mayores proyectos de inversión. Aunque reconoció que la economía aún no despega y el desempleo sigue alto, sostuvo que las reformas sentarán las bases del crecimiento. En paralelo, llamó a la unidad interna y a los inversionistas extranjeros a apostar por Chile, subrayando estabilidad institucional y reglas claras.

Chile se suma a “Shield of the Américas”

Más tarde, y en uno de los anuncios que más sorpresa generó, el gobierno informó la adhesión de Chile a la iniciativa “Escudo de las Américas”, impulsada por Donald Trump y orientada a fortalecer la coordinación regional contra el crimen organizado transnacional. Desde La Moneda subrayaron que el acuerdo permitirá acceder a inteligencia especializada, herramientas de análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI, y una mayor coordinación fronteriza con países vecinos. Kast participó en una reunión encabezada por Trump -en paralelo a la Asamblea General de la ONU-, donde también se sumó Perú.

La iniciativa contempla la identificación de organizaciones criminales activas en la región y opera como un mecanismo de cooperación voluntaria, en el que cada Estado actúa conforme a su marco legal.

Además de Chile y Estados Unidos, participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

El anuncio, sin embargo, abrió un flanco de debate sobre sus reales alcances. Mientras el gobierno ha enfatizado que se trata de una herramienta centrada en el combate al crimen organizado, en el mundo político y diplomático han surgido dudas respecto de si el compromiso podría extenderse a otras áreas, como mayores exigencias en materia de control de inversiones o alineamientos estratégicos con la agenda de Estados Unidos.

Las interrogantes se dan en un contexto de creciente presión internacional por reforzar la cooperación en seguridad y en medio de una agenda bilateral más amplia con Washington. En ese marco, uno de los próximos hitos será la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, fijada para el 28 de septiembre, instancia donde se anticipa que se pedirán mayores precisiones sobre el contenido y las implicancias concretas de la adhesión de Chile a esta iniciativa.

Los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet no se quedaron atrás y emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su rechazo a la iniciativa. En el texto expresaron su preocupación por una posible pérdida de soberanía y llamaron a “reconsiderar la permanencia”.

La frase de la semana

" Chile está de vuelta. Y no es una consigna. Es la constatación de un país que hoy comienza a caminar hacia el desarrollo".

José Antonio Kast, Presidente de la República.

Recta final del plan de reactivación laboral

El gobierno entra en la etapa final del diseño de un plan de reactivación económica y empleo, que busca contener el desempleo -actualmente en torno al 9,5%- y generar cerca de 50.000 puestos de trabajo hacia fines de 2026. Se espera que la iniciativa sea anunciada por el Presidente José Antonio Kast la próxima semana y apunta a acelerar la inversión pública con efectos inmediatos en actividad y empleo.

Aunque el detalle final aún se ajusta, el Ejecutivo ya ha delineado el perfil del programa: proyectos de rápida ejecución, especialmente en vivienda, obras urbanas y mejoramiento de ciudades. Entre ellos se incluyen iniciativas del Serviu como pavimentación, sedes sociales, canchas y parques, además de nuevas viviendas, con foco en regiones.

En este marco, el ministro Iván Poduje adelantó que el plan contemplaría una inversión cercana a los US$ 200 millones en obras de corto plazo, mientras que desde el Ministerio de Vivienda ya se ha comenzado a socializar parte del diseño junto al Ministerio del Trabajo.

El plan también busca acelerar la entrega de proyectos ya en carpeta y la asignación de subsidios habitacionales, aunque aún falta que el Ministerio de Obras Públicas defina su participación, lo que será clave para completar el alcance total de la iniciativa.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

CFA y meta fiscal

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) mostró un giro en su tono respecto del escenario fiscal y abrió la puerta a un posible mejor cierre de año para las cuentas públicas. En su reunión del 4 de septiembre, el organismo evaluó las cifras de ejecución a julio y concluyó que aumenta la probabilidad de que el Fisco cumpla la meta de balance estructural este año, tras tres ejercicios consecutivos de incumplimiento.

Según el acta, el gasto del gobierno central creció 0,7% a julio, por debajo del 1,7% contemplado en la Ley de Presupuestos, mientras que los ingresos avanzaron 7% y el gasto corriente mostró una moderación relevante. Este ajuste en las tendencias llevó al CFA a destacar que la combinación de mayores ingresos y menor expansión del gasto “podría traer aparejada una mayor probabilidad de cumplir la meta fiscal del año en curso”, marcando un cambio respecto de las alertas más duras emitidas en meses anteriores.

La operación Focus de CMPC

Al interior de la forestal del grupo Matte la bautizaron "Focus" y esta semana llegó a puerto. CMPC acordó vender su negocio de corrugados en Chile a la gigante Smurfit Westrock por US$ 420 millones, unas 7,6 veces el Ebitda de los últimos 12 meses. La operación incluye las filiales Envases Impresos Cordillera y Chimolsa, la máquina de papel de Puente Alto (unas 250 mil toneladas al año), las plantas de Buin, Til Til y Osorno y una red de 12 puntos de reciclaje, con cerca de 1.500 trabajadores, y aún requiere el visto bueno de la FNE. Los primeros contactos se dieron en mayo, cuando el CEO de la multinacional, Tony Smurfit, viajó a Chile y se reunió con el presidente de CMPC, Bernardo Larraín.

"Buscamos concentrar capacidades y recursos donde contamos con mayor escala y ventajas competitivas", señaló el gerente general, Francisco Ruiz-Tagle.

El mercado lo celebró y la acción subió 2,4% el jueves, aunque sigue entre las más castigadas del IPSA en 2026. La gran pregunta es cómo se financiará Natureza, el proyecto de celulosa en Brasil de US$ 4.700 millones. En Bci advirtieron que la venta no basta y proyectan otros US$ 1.000 a US$ 1.100 millones por monetización de activos forestales, mientras que MBI no descarta necesidades adicionales de US$ 600 a US$ 700 millones.

Las tasas no dan tregua

A días de que la Reserva Federal subiera su tasa por primera vez en más de tres años, al rango de 3,75%-4%, los mercados siguieron ajustando. El jueves, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años escaló a 5,13%, su mayor nivel desde 2007, y el viernes el de 30 años tocó 5,5%, máximos desde 2004. Detrás hay un cóctel de petróleo caro y una economía que no se enfría, con los PMI de S&P Global mostrando la mayor expansión del sector privado desde julio de 2021. Con esto, el mercado ya asigna 67% de probabilidad a una segunda alza consecutiva de 25 puntos base y eleva a 4,75% la tasa esperada para el próximo año.

La amenaza del diésel

Como un balde de agua fría cayó la idea de la Casa Blanca de suspender las exportaciones de diésel de EEUU, en un intento por bajar los precios internos, que ya superan el récord de US$ 6,50 por galón, a menos de dos meses de las elecciones de mitad de mandato. Politico informó que la administración de Donald Trump trabaja en una suspensión de 90 días, aunque no hay nada oficial, y el propio secretario de Energía, Chris Wright, admitió que la medida podría terminar encareciendo el diésel, las gasolinas y el combustible de aviones. Chile, que usa diésel de forma intensiva en la minería, figura entre los cinco mayores compradores del combustible estadounidense este mes, junto a Brasil, México, Reino Unido y Países Bajos.

Desde Nueva York, Kast aseguró que el gobierno ya estudia medidas paliativas. "Sería una mala noticia, y tendríamos que ver de qué manera focalizar la colaboración para los más vulnerables", advirtió.

A $ 962 l legó el precio del dólar esta semana.

S&P mantiene, pero con letra chica

A una semana del respaldo de Fitch, S&P Global Ratings ratificó la clasificación soberana de Chile en "A" en moneda extranjera y "A+" en moneda local, con perspectiva estable, y valoró la agenda del gobierno para "corregir los desequilibrios fiscales". Pero dejó una advertencia, ya que las previsiones de ingresos fiscales no han cumplido las expectativas y la consolidación "será más prolongada de lo previsto inicialmente". La agencia proyecta que la deuda neta del gobierno llegará a 41% del PIB en 2029, desde 36% en 2025 (y 15% antes de la pandemia), con pagos de intereses equivalentes a 5,5% de los ingresos fiscales entre 2026 y 2029.

A favor, S&P destacó el alto precio del cobre y la cartera de proyectos mineros y energéticos en curso. Sus proyecciones, eso sí, no son holgadas, con un crecimiento de 0,7% este año y 2,9% en 2027, un desempleo de 9% en 2026 y 8,7% el próximo año, e inflación que recién convergería a la meta de 3% en 2028.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Sala Cuna se complica en la Cámara

El proyecto de sala cuna inició su tramitación en la Cámara de Diputados con dificultades, tras la discusión sobre su fórmula de financiamiento. La iniciativa contempla una cotización de 0,35% a cargo del empleador para un Fondo de Sala Cuna, compensada con una baja equivalente en el Seguro de Cesantía.

Sin embargo, diputados del PDG advirtieron que no respaldarán la propuesta si implica reducir recursos del Seguro de Cesantía, lo que tensiona su avance pese a que el gobierno le otorgó discusión inmediata.

En paralelo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó el deterioro del empleo, atribuyéndolo a factores estructurales y cíclicos, y adelantó una agenda de reformas laborales en materia de flexibilidad, capacitación y subsidios al empleo.

Trump y Xi Jinping negocian avance IA

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, acordaron avanzar en la creación de un canal bilateral de diálogo sobre inteligencia artificial, en el marco de una cumbre en Washington que buscó estabilizar la relación entre ambas potencias.

El encuentro estuvo marcado por un tono de “coexistencia pacífica” y por la intención de construir una “relación comercial más equilibrada”, según señalaron ambos líderes. Xi llamó a “coexistir en paz” y advirtió que “China y EEUU se beneficiarán de la cooperación y perderán en la confrontación”, mientras Trump destacó avances en la agenda bilateral y la necesidad de reducir tensiones.

En ese contexto, ambos gobiernos extendieron su tregua comercial y abordaron materias de seguridad y tecnología, destacando especialmente la intención de abrir un espacio formal de coordinación sobre inteligencia artificial, uno de los principales focos de competencia estratégica entre Washington y Beijing.

La cumbre incluyó además una cena de Estado en la Casa Blanca con figuras del mundo empresarial global, entre ellas Elon Musk, Tim Cook, Jeff Bezos y Sam Altman, en una señal del interés de ambas potencias por vincular el diálogo político con la industria tecnológica.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

MOP y puente Chacao

El MOP acordó un anticipo de hasta US$ 200 millones al consorcio surcoreano encargado de la construcción del Puente Chacao, en una medida destinada a acelerar el avance de la obra y asegurar su puesta en servicio hacia fines de 2028.

El adelanto -que equivale a cerca del 26% del valor del contrato-será entregado en dos cuotas y responde a una solicitud del consorcio, que argumentó necesidades de liquidez para sostener el ritmo de ejecución. El acuerdo ya cuenta con la toma de razón de la Contraloría.

Como condiciones, el contratista deberá respaldar los recursos con garantías y asumir compromisos adicionales en materia de seguridad, gestión de obra y entrega de información técnica anticipada. El ajuste no modifica el monto total del contrato ni los plazos de entrega.

SMU adquiere Ahorra

SMU concretó la adquisición de la cadena Ahorra, con lo que refuerza su estrategia de crecimiento en el formato hard discount, uno de los segmentos que más dinamismo ha mostrado en el retail local.

La operación se enmarca en la competencia creciente por el mercado de precios bajos, donde los actores buscan ganar escala rápidamente mediante tiendas de menor superficie y surtido acotado, en un contexto de mayor presión por eficiencia y consumo más sensible al precio.