El robotaxi de Musk no convence al mercado

Tesla no convenció a Wall Street con el robotaxi, su ambicioso proyecto en el terreno de la conducción autónoma. Las acciones de la compañía de Elon Musk se desplomaron un 8% tras una presentación que dejó muchas dudas a los analistas.

"Como se esperaba, al igual que las presentaciones anteriores de productos de Tesla, el evento fue escueto en detalles", subrayaron en Barclays. "En general, nos sentimos decepcionados con el contenido y los detalles de la presentación", señalaron en Morgan Stanley.

John Colantuoni, analista de Jefferies, calificó el modelo presentado, el Tesla Cybercab, de "inútil" y ha defendido que el evento "es el mejor resultado posible para Uber", uno de los competidores de Tesla en este terreno. En este sentido, Citi no descarta una alianza entre ambas compañías.

"Es importante destacar que los detalles sobre la distribución o una posible aplicación de transporte para el Cybercab fueron limitados, lo que nos lleva a creer que aún es posible que Tesla pueda asociarse con Uber para la distribución en el futuro", apuntaron desde el banco estadounidense. Precisamente, la aplicación de taxis ha reaccionado a lo sucedido en la presentación una subida del 9,6%.

La cita sirvió a Tesla para poner en valor sus esfuerzos en materia de Inteligencia Artificial (IA), robótica y conducción autónoma, ya que su objetivo es ser vista como una empresa tecnológica, más que un fabricante de autos.

Sin embargo, la cita no ofreció al mercado novedades que aumentaran el atractivo de la acción a corto plazo, como avances en la producción de un auto eléctrico de bajo costo o mejoras en el Autopilot, su asistente en la conducción.

El escepticismo entre los expertos también tiene que ver con los plazos. Musk aseguró que este auto estará en el mercado en 2026 con un precio inferior a los US$ 30.000, pero ya en 2019 dijo que lo lanzarían en 2020. Además, tendrá que hacer frente a una exigente regulación y garantizar la seguridad de todos sus pasajeros.

Según los cálculos del propio Musk, el taxi completamente autónomo de Tesla tendrá un costo por kilómetro de 20 centavos de dólar. Este fue uno de los aspectos más positivos que dejó la presentación, según Morgan Stanley, ya que confirma la ventaja que sigue teniendo el grupo en materia de costos frente a sus rivales, como Uber y Waymo (Google).

El castigo que recibe Tesla hoy en Bolsa eleva sus pérdidas anuales al 11,8%. Sergio Ávila, analista de IG, señaló que el valor se encuentra "en un proceso correctivo desde que alcanzase los US$ 264,86 el pasado 30 de septiembre" y "el soporte clave de largo plazo que no puede perder se sitúa en los US$ 180,90 por acción".