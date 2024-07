Farmacéuticas sacan cuentas alegres gracias a medicamentos para adelgazar

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las farmacéuticas han incrementado significativamente sus resultados en los últimos años. Primero con la carrera por la vacuna del Covid-19, que en 2020 llevaron a laboratorios como Pfizer, Sinovac, AstraZeneca a la cima del mundo.Más tarde, tras la caída del interés por la vacuna, llegó la arremetida de los medicamentos para adelgazar. Diferentes medios cuentan que las calles de Wall Street se han inundado de estos fármacos, e incluso hay quienes están buscando un segundo empleo flexible para poder costear sus altos precios que pueden llegar casi a los US$ 1.000 mensuales.

De Dinamarca para el mundo

Ozempic es uno de los medicamentos más relevantes que funciona para el tratamiento de la diabetes tipo dos, controlando los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, es su capacidad para retrasar el vaciado gástrico, lo que contribuye a una mayor sensación de saciedad y lo que lo ha vuelto tan popular.

Aunque la Administración de Comida y Medicamentos norteamericana aprobó el fármaco en 2017, su boom se produjo el año pasado. Su fabricante, la danesa Novo Nordisk, se convirtió el año pasado en la empresa más valiosa de la bolsa europea. En lo que va de 2024 ha subido un 39% en bolsa alcanzando un precio de 970 coronas danesas al cierre del jueves. De hecho, en los 12 últimos meses, su rally asciende al 79%.

La farmacéutica tiene en su catálogo de pérdida de peso también el Rybelsus y Wegovy, que salieron al mercado en 2019 y 2022, respectivamente. Estos medicamentos han llevado a Novo Nordisk a convertirse en la empresa más valiosa de Europa, evitando incluso que Dinamarca cayera en recesión. De hecho, la capitalización bursátil de la empresa fue de US$ 470 mil millones al cierre de 2023, lo que superó al PIB de ese año de Dinamarca de US$ 400 mil millones. Hoy ya alcanza losUS$ 630 mil millones.

El requerimiento por estos medicamentos está más alto que nunca. Sin ir más lejos, Novo Nordisk durante 2023 llegó a 40 millones de pacientes a nivel global, según los datos compartidos por la compañía. En su carta anual, el presidente y director general de la empresa, Lars Fruergaard Jørgensen, contó que las necesidades insatisfechas globales por el aumento del diabetes tipo dos y obesidad, ha creado una creciente demanda de sus terapias, que incluso ha resultado en limitaciones periódicas en su stock de productos.

“Llegamos a más pacientes que en cualquier otro momento de nuestros 100 años de historia, contribuyendo al fuerte crecimiento de las ventas en Norteamérica y en las operaciones internacionales”, señaló Jørgensen.

La presión sobre su cadena de suministro fue tal, que la semana pasada Novo Nordisk anunció una inversión de US$ 4.100 millones para ampliar la capacidad de fabricación de EEUU. La empresa planea aumentar sus inversiones actuales, con el objetivo de asignar US$ 6.800 millones a la producción, un incremento significativo con respecto a la inversión del año anterior de US$ 3.900 millones.

La acción ha ido superando de manera persistente los precios objetivos estimados por los analistas, y como consecuencia, hoy en día la estimación de consenso es de un retorno prácticamente nulo hacia los próximos 12 meses. Sin embargo, la mayoría de los departamentos de estudios sigue recomendando “comprar”.

Otros actores

No solo la acción de la danesa está en máximos históricos, sino que también la estadounidense Eli Lilly. Se estima que alrededor de 30 millones de estadounidenses han utilizado este tipo de fármacos, provocando cambios en los hábitos de consumo.

Hace una semana los datos sobre tirzepatida, que es el compuesto químico que Eli Lilly vende como Mounjaro y Zepbound, sacudieron los mercados. En lo que va del año, su acción ha crecido un 54%, alcanzando los US$ 898 al cierre de esta edición, y en 12 meses, un 95%.

No son los únicos que se están sumando a la ola por los medicamentos para bajar de peso. Analistas señalan que incluso Pfizer o AstraZeneca serán importantes competidores, ya que los ensayos clínicos que están haciendo en esta área son prometedores.

Sin ir más lejos, AmGen anunció en mayo importantes avances en el estudio de MariTide, un medicamento experimental para combatir la obesidad, lo que inmediatamente golpeó a la baja la acción de Eli Lilly y Novo Nordisk.

Otro factor que golpeó a ambas acciones esta semana fue un informe publicado por el New York Post este miércoles que indica una posible asociación entre Ozempic y una grave afección ocular. Las acciones de Novo Nordisk bajaron casi un 4%, mientras que las de Eli Lilly más de un 1%.

El artículo, que hace referencia a un estudio reciente del Massachusetts Eye and Ear, hospital afiliado a la Facultad de Medicina de Harvard, informaba de una asociación descubierta entre la semaglutida -el compuesto médico de Ozempic y Wegovy- y la pérdida brusca de visión.