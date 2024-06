Nvidia, Apple o Microsoft, ¿Quién llegará primero a los US$ 4 billones de capitalización?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Hasta hace apenas diez días, Apple era la compañía con peor desempeño en Bolsa entre las seis grandes tecnológicas estadounidenses. Sin embargo, tras desvelar su estrategia en inteligencia artificial generativa el 10 de junio, protagonizó un rally bursátil que le propulsó al primer puesto del ránking por capitalización. La compañía, que pocos días antes había visto cómo Nvidia la superaba en valor bursátil, volvió a ser la reina del parqué por unas horas por delante de Microsoft. Este martes, el fabricante de procesadores Nvidia volvió a hacer historia al situarse como la tecnológica más valiosa.

El despegue bursátil de Apple, que sumó US$ 260 mil millones a su capitalización la pasada semana, y el meteórico ascenso de Nvidia en el último año ilustran a la perfección la magnitud del entusiasmo de los inversores alrededor de la IA.

Este fervor colectivo, que despierta ecos de burbujas del pasado, impulsará las acciones de las tecnológicas mejor posicionadas. El optimismo lleva a algunos analistas a prever una carrera entre Nvidia, Apple y Microsoft para alcanzar US$ 4 billones de capitalización.

"Serán los protagonistas durante el próximo año de la carrera hacia los US$ 4 billones de capitalización del sector tecnológico", dice Dan Ives, analista de Webdush, quien cree que "la fiesta de la IA no ha hecho más que empezar", por lo que defiende que veremos un ciclo alcista en el sector tecnológico durante este año y 2025. Este analista equipara este momento con 1995, "con una ola de gasto tecnológico transformadora que no se veía desde el comienzo de Internet", dice.

Aquel boom acabó en una burbuja que exploto. "Esto no es una burbuja, sino el comienzo de la cuarta revolución industrial", defiende Ives. Aunque reconoce que habrá "periodos de digestión en los valores tecnológicos", subraya que estamos ante "una oportunidad de mercado de más de un billón de dólares" para el sector en los próximos años.

Estos gigantes son las únicas tecnológicas que superan los US$ 3 billones de capitalización. Nvidia está en cabeza, con US$ 3,34 billones de capitalización; le sigue a escasa distancia Microsoft, que vale US$ 3,32 billones. Apple, por su parte, capitaliza a US$ 3,29 billones.

Nvidia

El grupo de procesadores Nvidia, la compañía que más dinero está haciendo gracias a la IA, es la gran estrella de Wall Street. La empresa ha más que triplicado su valor bursátil en poco más de año, sumando más de dos billones de capitalización.

La explosión de la IA ha catapultado a Nvidia. Sus chips gráficos optimizados para procesar grandes volúmenes de datos son esenciales para entrenar y ejecutar los modelos de lenguaje que requiere la inteligencia artificial. La compañía ha cuadruplicado ingresos trimestrales (hasta US$ 26 mil millones) y multiplicado por 22 su beneficio (hasta US$ 14.881 millones) en el año y medio transcurrido desde que ChatGPT dio el pistoletazo de salida a la carrera de la IA generativa.

El grupo comandado por Jensen Huang lidera el mercado de los chips para IA, con más de un 80% de cuota. Sobre esta posición de dominio, es la compañía mejor situada para aprovechar la fuerte demanda que se espera de estos procesadores.

Ives equipara los chips de Nvidia con "el nuevo oro o el petróleo" en la industria tecnológica, debido a las enormes necesidades de estas GPU durante los próximos años para construir la infraestructura que sostenga la IA.

Huang cree que estamos a las puertas de la "cuarta revolución industrial" impulsada por la IA. Una ola de innovación que requiere cuantiosas inversiones en la actualización y ampliación de la infraestructura de centros de datos, que se convertirán en lo que denomina "fábricas de la IA". En su opinión, en los próximos cuatro a cinco años se invertirá alrededor de US$ 1 billón en crear esta infraestructura global.

Nvidia está dispuesta a mantener su ventaja de pionero, y anunció que lanzará un nuevo chip acelerador cada año. A finales de este año, llegará BlackBell. En 2026, será el turno de Rubin.

La gran pregunta es cuánto durará este ciclo de inversión en IA. A corto plazo, Nvidia no ve nubarrones en el horizonte, a pesar de un aumento de la competencia por parte de fabricantes de chips (AMD e Intel) y grandes tecnológicas como Amazon, Google, Microsoft, que fabrican sus propios chips .

UBS prevé una sólida demanda, que se traducirá en unos ingresos este ejercicio fiscal de unos US$ 175 mil millones, un 45% más, con un beneficio por acción de US$ 41. De ser así, Nvidia podría más que duplicar el récord histórico de facturación de Intel, el histórico fabricante de chips. La incógnita es cuánto durará esta explosión, y en qué momento Nvidia se verá afectada por las olas cíclicas de demanda en la industria de los chips.

Apple

Apple ha entrado en la carrera tras presentar el 10 de junio su estrategia en IA, basada en funcionalidades construidas sobre tecnología propia (Apple Intelligence), la mejora de las capacidades de su asistente conversacional Siri y la integración de ChatGPT de OpenAI, al que se sumarán otros modelos en el futuro.

Como explica Francisco Jeronimo, analista de IDC, Apple estaba obligada a mover ficha porque se enfrenta a "una tecnología disruptiva potencialmente perjudicial para su negocio y futuro". Este experto considera que la compañía ha desplegado una estrategia sólida, sentando las bases para que Siri se convierta en un "verdadero asistente digital que entienda el contexto y pueda dar respuestas en lenguaje natural a las necesidades de los usuarios". Así, cree que este Siri renovado "cambiará las reglas del juego y ofrecerá una razón convincente para que muchos usuarios actualicen sus iPhone en los próximos años".

Esta es la gran incógnita. ¿Será la IA generativa un dinamizador de las ventas que abra un nuevo superciclo para el iPhone. ¿Le irá tan bien a Apple con la IA como sugiere el reciente rally bursátil? De momento, no hay consenso entre los analistas.

Microsoft

El grupo dirigido por Satya Nadella se ha movido rápido alrededor de la IA, y es una de las tecnológicas mejor situadas para capitalizar esta ola de innovación, debido a su fortaleza en el segmento de servicios en la nube y tecnología para empresa.

Ives cree que la IA es para Microsoft lo que fue el iPhone para Apple. Según sus previsiones, durante los próximos tres años más del 70% de la base instalada de Microsoft habrá abrazado la oferta de IA de la compañía. En su opinión, el año fiscal 25, que arranca el próximo 1 de julio, marcará "el punto de inflexión" en esta trayectoria ascendente.

Los despliegues de Copilot (la tecnología de IA de Microsoft que ya usa el 60% de las compañías Fortune 500) podría añadir durante el próximo ejercicio US$ 25 mil millones de ingresos a la compañía. Además, la IA disparará la demanda de cloud. "Por cada US$ 100 de gasto en Azure (nube pública de Microsoft] en los últimos años, habrá un gasto incremental de US$ 40 debido a la IA en el futuro", explica. En sus últimos resultados, la compañía señaló que la demanda de la IA contribuyó al crecimiento de Azure en siete puntos porcentuales, hasta el 31%.

Mientras, Microsoft, como el resto de grandes tecnológicas, dispara el capex para sostener esta ambiciosa estrategia en IA, debido a los elevados requerimientos en centros de datos y chips que requiere esta ola de innovación.