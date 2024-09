Juan Carlos Jobet, Decano de la escuela de Negocios de la UAI: “Sin minería no hay transición energética y no hay solución al problema climático”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El rol de la minería en la sostenibilidad fue uno de los temas que se abordó en el ChileDay 2024 que se desarrolló en París y en Londres, y que terminó este martes. “Debemos entender que la minería es esencial para la sostenibilidad ambiental. Históricamente la idea que mucha gente tiene es que la minería es esencial para la sostenibilidad financiera porque genera ingresos para el Estado y empleos. Pero lo importante en esta discusión es que se pone de manifiesto que la minería es esencial para la sostenibilidad ambiental, porque sin minería no hay transición energética y no hay solución al problema climático”, dijo a DF desde Londres el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Carlos Jobet.

El exbiministro de Minería y Energía en el segundo período de Sebastián Piñera moderó el panel de minería, en el que participaron el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; el presidente ejecutivo de Anglo American Chile, Patricio Hidalgo; y el chief operating officer-copper de Rio Tinto, Clayton Walker.

“Lo que aparece como riesgo es el reciclaje de litio, porque baja la necesidad de minería primaria (...) Por eso es que es importante tratar de acelerar la producción, para que no se nos pase esa ventana”.

“Hablamos de los distintos ángulos de la sostenibilidad, con una mirada global, pero con bastante foco en Chile”, puntualizó. Respecto de la sostenibilidad financiera, se analizaron las dinámicas de los mercados, que condicionan los precios y el volumen de demanda. “Ahí lo más interesante es que hubo consenso en que hay una proyección muy positiva de la demanda, tanto de cobre como de litio hacia los próximos años, en parte, motivada por la demanda de la transición energética hacia energías limpias”, mencionó.

Eso sí, también hubo consenso en que existe una ventana de oportunidad por la demanda de litio, pero no es una condición de largo plazo. Al respecto, los panelistas identificaron dos riesgos principales. El primero es la sustitución, que haya otras tecnologías que lo reemplacen en las baterías. Sin embargo, en esto se planteó tranquilidad porque los atributos del litio son únicos.

“Lo que sí aparece como riesgo es el reciclaje”, apuntó Jobet, porque “baja la necesidad de minería primaria. Un porcentaje muy alto del litio de las baterías se puede reciclar. Entonces, cuando empecemos a sacar de circulación en algunos años más los autos eléctricos que estamos vendiendo hoy día, ese litio se va a reciclar y va a empezar a atender una parte importante de la demanda”.

En ese sentido, planteó, los que hacen minería primaria van a perder participación de mercado. Y, a su vez, lo más probable es que el reciclaje se haga en los mercados finales, como China, India, Estados Unidos o Europa. “Por eso es que es importante tratar de acelerar la producción, para que no se nos pase esa ventana”.

Sostenibilidad social

Otro de los temas que abordaron fue la sostenibilidad social. Hablaron desde distintos ángulos, pero los dos más importantes fueron la legitimidad o el aspecto reputacional, y la connotación local. “El primero tiene que ver con cómo hacemos para que la población en Chile entienda la importancia de la minería, conozca mejor cómo funciona y entienda que es esencial para bajar las emisiones y enfrentar el cambio climático. Porque si la gente no valora la minería, eso condiciona el debate público, la discusión política en el Congreso e influye en la regulación”, dijo el exministro.

Desde el punto de vista local, el foco fue “cómo uno logra establecer una relación más cercana con las comunidades, que las compañías mineras no operen como enclaves -esa fue una expresión que usó José Miguel Benavente-, aisladas de su entorno, desconectadas, que se proveen a sí mismas de todo lo que necesitan y no generan beneficios y relaciones positivas con el ecosistema, con los proveedores, con la pequeña y mediana minería, con emprendedores”.

También abordaron las condiciones geopolíticas, “porque esta discusión ocurre en un contexto global, de mucha tensión entre EEUU y China, con distintos países tratando de asegurar el acceso a minerales críticos para la transición energética. Cómo Chile -que está en una zona natural de influencia geopolítica de EEUU, pero al mismo tiempo nuestro socio comercial más importante es China, que procesa la mayoría del cobre y el litio- navega eso”.

Asimismo, se planteó “la posibilidad o no que tenemos de agregar más valor a los productos mineros y cuál es el rol que podría tener el Estado fomentando esto, pero cómo nos aseguramos -y esto es clave para la sostenibilidad financiera- que se haga en segmentos en que tenemos ventajas comparativas, porque si no puedes hacerlo mejor que la competencia vas a perder plata. Aquí no se trata solo de avanzar un paso más en la creación de valor físico, sino que la idea es hacer eso generando utilidad”.

Por último, Jobet valoró el espacio que se da en el marco de ChileDay, donde “actores que quizás en el país -donde la discusión está más enfocada en lo local, más polarizada- a veces están en las antípodas, más duros, acá plantean las cosas con un poco más de altura de miras. Eso es importante para que logremos acuerdos más transversales que permitan, primero, dibujar una visión común de hacia dónde queremos ir y, segundo, podamos trazar ese camino en conjunto para que hay continuidad a lo largo de los gobiernos”.