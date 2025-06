Startup que crea marcas digitales para pequeños restaurantes, lanza marketplace para venderles insumos

Atomic Kitchens, que opera marcas como Poked, Wing It! e Itacate, amplía su propuesta de servicios con una tienda virtual para abastecer a cocinas a precios mayoristas.

Atomic Kitchens es una foodtech chileno-argentina que desarrolla marcas digitales de comida que franquicia a restaurantes pequeños y medianos que cuentan con capacidad ociosa - de producción o de operación que no está siendo utilizada - en sus cocinas.

La firma acaba de ampliar el abanico de servicios para este segmento y lanzó un marketplace para que puedan acceder a insumos a precios mayoristas y con opciones para pagar a 15, 20 o 30 días.

“Estamos permitiendo que cualquier pequeño gastronómico compita de igual manera contra uno grande”, dijo el argentino Uriel Krimer (CEO), parte del equipo fundador de la empresa, junto a los chilenos Cristián Rodríguez y Rudy Palacio, y a Daniel Krimer.

Explicó que al negociar en representación de sus franquiciados, pueden conseguir mejores precios, porque no lo hacen por uno o dos locales, sino por 200 y 300. Hasta ahora tienen seis categorías -frutas y verduras, pescados y mariscos, congelados, envases, insumos para sushi y almacén- y más de 500 tipos de productos, pero esperan llegar a 20 mil “en los próximos ocho meses”.

Modelo

La foodtech levantó US$ 4 millones y ya comprometió la mitad (US$ 1,5 millones) de una nueva ronda de US$ 3 millones, en la que participan dos family office, Amarena, ligado a Patricia Angelini e Inversiones Santa Cecilia, de la familia Yuraszeck, además de Manutara Ventures.

Hoy cuenta con ocho marcas propias como Poked, Wing It!, Itacate, Noah’s Green Kitchen, Vittore y Viva la Mila; y 1.100 franquicias virtuales activas, con presencia en Argentina, Bolivia, Chile, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Atomic Kitchens franquicia sus marcas, gestiona los menús, define precios y se encarga de la relación con las plataformas de delivery como Uber Eats, Rappi y PedidosYa.

Además, utiliza big data para optimizar la capacidad de estas cocinas, implementar propuestas de marketing, mejorar la oferta de los franquiciados y adaptar los menús de sus marcas al paladar de cada mercado.

“Por ejemplo, si bien la marca Poked está en todos los mercados, usa palta y mango en un país, en otro la receta del arroz es un poco más avinagrada y usa algún insumo frito, o en otros uno más saludable”, explicó Krimer.