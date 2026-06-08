Diario Financiero estrena DF Al Cierre: acceso directo a la mirada editorial y las claves de cada jornada

De lunes a viernes, desde las 17:00 horas, el director José Tomás Santa María y la editora María Gabriela Arteaga analizarán en vivo, junto a periodistas, autoridades y expertos, las noticias que marcaron el día, los movimientos de los mercados y los temas que definirán la agenda económica y empresarial.

Diario Financiero estrena este lunes 8 de junio DF Al Cierre, un nuevo programa en streaming que acompañará a los lectores de lunes a viernes para analizar las noticias que marcaron el día y anticipar los temas que definirán la agenda económica y empresarial, incluyendo una mirada exclusiva a los contenidos que protagonizarán la portada del diario del día siguiente.

La idea es simple: ayudar a entender mejor lo que ocurrió durante la jornada. No sólo qué pasó, sino por qué importa, cuáles son las señales que están moviendo los mercados, las empresas y la política económica, y qué vale la pena observar hacia adelante.

Cada tarde, desde las 17:00 horas, se abrirá la sala de redacción para compartir la mirada editorial de Diario Financiero, el trabajo de nuestros periodistas y las conversaciones que están marcando el debate público.

En cada edición se encontrará con:

Las 5 claves del día, con los temas que marcarán la agenda y una mirada anticipada a la portada del día siguiente.

La historia del día, analizada en profundidad junto a los periodistas que la cubrieron.

La pauta, con las tendencias, señales y temas emergentes que comienzan a tomar relevancia.

Señales Financieras, un espacio dedicado al cierre de los mercados y a las variables que están moviendo a los inversionistas, a cargo del periodista de Señal DF, Francisco Noguera.

Y, para cerrar, una entrevista en profundidad con protagonistas de la actualidad económica, empresarial y política.

DF Al Cierre será conducido por el director de Diario Financiero, José Tomás Santa María, junto a la editora María Gabriela Arteaga.

Porque la información no termina cuando cierra el mercado. Ahí comienza el análisis.