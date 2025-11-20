Click acá para ir directamente al contenido
El retiro para empresarios que impulsa la organización internacional cristiana HWAW en Chile

Este mes se desarrollará en nuestro país Retiro Zaqueo, encuentro que convocará a directivos y empresarios por tres días en San Felipe con participación de sacerdotes como Javier Siegrist, ampliamente conocido por su labor entre los círculos católicos españoles.

Por: Jorge Isla

Publicado: Jueves 20 de noviembre de 2025 a las 12:10 hrs.

