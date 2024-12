Despliegue de startuplabs en regiones, H2V y litio marcarán la gestión de la Corfo en 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La agenda del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, siempre está tope. En medio de su constante ajetreo laboral, abordó con DF los avances en financiamiento, innovación y desarrollo sostenible -ejes definidos- y los focos que tendrá la agencia pública el próximo año.

En 2025, el trabajo será de continuidad -dijo- ya que gran parte de este fue realizado este año.

Entre las novedades, destacó la licitación de hasta cuatro nuevos startuplabs en regiones, la apertura de la ventanilla para proyectos del facility de hidrógeno verde (H2V) y completar la implementación de la Estrategia Nacional del Litio que se anunció en abril de 2023.

“Vamos a licitar hasta cuatro nuevos startuplabs en regiones el primer trimestre con un presupuesto de US$ 10 millones cada uno y eso debería estar adjudicado más o menos en mayo y a fin de año operando”. “Probablemente para el 2024-2025 el gasto en I+D va a subir al doble. Si se duplica, significa que pasaremos del 0,39% al 0,7%, con un aumento más fuerte del privado. Tener un punto del producto en realidad era imposible, pero sí marca un cambio de tendencia”.

“El grueso del trabajo lo hicimos en 2024”

Benavente señaló que durante 2024 sacaron adelante “iniciativas relevantes” en tres pilares: financiamiento, emprendimiento e innovación, y desarrollo sostenible. “El grueso del trabajo lo hicimos en 2024, lo que vamos a ver en 2025 es la implementación de todas las iniciativas”.

En financiamiento destacó la consolidación de los fondos de capital de riesgo en la nueva plataforma con la marca Venture Capital Chile, donde Corfo pondrá hasta $ 3 por cada peso levantado por la administradora. Registran más de 30 reuniones con administradoras einversionistas chilenos y extranjeros y ya han recibido propuestas.

A la fecha, Corfo ha aprobado cinco nuevos fondos: Manutara Ventures II, Cehta ESG, Discovery 2, Zero Waste, y Venture por unos US$ 100 millones en total, de los que la agencia pública aporta líneas de crédito, las que ya están disponibles. Además, hay otros cinco en evaluación.

Benavente también dijo que en el último año y medio se listaron cinco empresas y startups en la plataforma de financiamiento Scalex, de la Corfo y la Bolsa de Santiago y destacó la nueva área de financiamiento para startups vía deuda de BancoEstado.

Bajo la marca Venture Capital Chile la Corfo ha aprobado cinco nuevos fondos: Manutara Ventures II, Cehta ESG, Disccovery 2, Zero Waste y Venture por unos US$ 100 milllones en total y hay otros cinco en evaluación.

- ¿Cuál es el balance en innovación y emprendimiento y en desarrollo sostenible?

- Para el segundo pilar, de emprendimiento e innovación, el sello está en buscar elementos que podrían estar faltando en los ecosistemas, sobre todo a nivel territorial. Traspasamos competencias a los nuevos Comités de Desarrollo Productivos (uno por región), que son público-privados y en 2025 implementaremos los últimos tres en Arica, Coquimbo y Punta Arenas. Este es el programa de descentralización más en serio que hay en esta administración; con objetivos claros, delegación de potestad y asignación, y designación de recursos y monitoreo.

Este año también fue clave fue el lanzamiento de Startup Labs, una política pública de apoyo al emprendimiento de base científico tecnológica del país para darles acceso a laboratorios y capacidades para desarrollar sus negocios. El primero fue presentado en mayo bajo el nombre startuplab.01, ubicado en Santiago y ejecutado por Fundación Chile y haremos el lanzamiento de la convocatoria en regiones, por lo menos tres o cuatro, durante el primer trimestre.

En desarrollo sostenible el trabajo ha ido por temas sectoriales, como el diseño de la Estrategia Nacional del Litio, que avanzó con la creación de un comité Corfo de litio y salares. Se entregaron los Contratos de Operación de Litio (CEOL) a Codelco y Enami para buscar socios estratégicos en estos salares e hicimos la primera licitación y un llamado de interés por algunos salares y hace unos días, la segunda. Son 12 en total y hay mucho interés e inversión extranjera involucrada. Incluso le pusimos una regla de fast track.

Además, creamos un comité Corfo para hidrógeno verde, con la elaboración de un plan con unas 80 iniciativas; llamados a licitación para crear partes y piezas de electrolizadores y aerogeneradores para generar encadenamientos productivos.

Otro avance fue el fin del trabajo administrativo y regulatorio del fondo para el desarrollo de hidrógeno verde y sus derivados en el país, un facility (programa) que inicialmente tendrá US$ 1.000 millones para apoyar el desarrollo de la demanda local.

Recientemente también se adjudicó el primer Centro Tecnológico para la Innovación en Hidrógeno Verde a un consorcio finés-chileno que estará emplazado en Punta Arenas con un presupuesto de US$ 6 millones.

Focos y novedades

- ¿Cuáles serán los principales ejes del trabajo de la Corfo en 2025, considerando que es el último año de Gobierno?

- Vamos de nuevo por los pilares. En financiamiento el centro estará en abrir la ventanilla para recibir los proyectos del facility (programa) de hidrógeno verde en enero de 2025.

Segundo, tenemos que esperar el resultado del Congreso respecto a la Afide (Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo), pero que debería estar aprobado en mayo o junio, y es un traspaso de la gerencia de inversión y financiamiento de Corfo, entonces va a ser toda la transición para echarla a andar.

En innovación y emprendimiento, el foco será la implementación de startuplab.01 en Santiago. En mayo como Corfo moveremos el cowork de Start-Up Chile al edificio de Santa Rosa y esperamos que las primeras empresas lleguen en junio. Fundación Chile va a llevar su aceleradora y la Gobernación de Santiago su incubadora de negocios.

También vamos a licitar hasta cuatro nuevos startuplabs en regiones con un presupuesto aproximado de US$ 10 millones para cada uno y eso debería estar adjudicado más o menos en mayo y a fin de año operando.

Con respecto al tercer pilar, la Estrategia Nacional del Litio debe estar completa más o menos en septiembre, incluida la consulta indígena que estamos haciendo en el Salar de Atacama. Una vez terminada, se cierra el acuerdo entre Codelco y SQM, y eso debería estar listo en junio-julio. En esos plazos también se debería iniciar la exploración y explotación de los 12 salares nuevos que fueron licitados.

Respecto al hidrógeno verde, el nuevo centro de Punta Arenas debería estar operando y tenemos un acuerdo con el gobierno finlandés para desarrollar proyectos en conjunto durante el año.

Gasto en I+D

- ¿Se logrará la meta del gasto de 1% del PIB en investigación y desarrollo?

- La meta está puesta en duplicar el gasto en I+D. Estamos encargados de la Ley de Crédito Tributario de Investigación y Desarrollo, e hicimos unas modificaciones respecto al procedimiento de aplicación y las adjudicaciones del crédito tributario subieron algo así como un 250%.

En teoría, los reportes de gasto en I+D de 2024 deberían dar un salto muy importante del aporte privado. Segundo, la adjudicación de los contratos de I+D del litio, el Instituto de Tecnologías Limpias, y el centro tecnológico de hidrógeno verde son por muchos recursos. Entonces, si me preguntas y mirando los números, probablemente para el 2024-2025 el gasto en I+D va a subir al doble. Si se duplica, eso significa que pasaremos del 0,39% al 0,7%, con un aumento más fuerte del privado. Tener un punto del producto en realidad era imposible, pero sí se marca un cambio de tendencia importante.

- ¿Cómo ha avanzado la marca Venture Capital Chile?

- Hasta el momento tenemos cuatro fondos que están aprobados, en donde nosotros apoyamos a las administradoras con un pequeño subsidio y ellos tienen que salir a buscar fondos privados y por cada peso que levantan le ponemos hasta tres.

La lógica que hay de trás de esto es la misma que tenía Start-Up Chile, que sirvió de aprendizaje para los emprendedores chilenos interactuar con emprendedores que vienen de países más desarrollados. Queremos hacer lo mismo con las administradoras chilenas.

Ahora debemos salir a vender la idea. Por eso no me he perdido ningún Chile Day. Este año estuve en el de Londres, y en el de Canadá y Nueva York para promover esta idea. Ahora fui a Finlandia y Alemania, que son lugares que están buscando dónde invertir y pueden ser atractivos estos instrumentos.

“El Instituto de Tecnologías Limpias no está paralizado”