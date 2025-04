InnovaClaro premió las mejores iniciativas de innovación y sustentabilidad de 2024

El premio más importante recayó por segundo año consecutivo en ME Elecmetal. A través de distintos parámetros, Cultura Pro Innovación evalúa y reconoce cómo las empresas desarrollan iniciativas que buscan promover un adecuado clima de innovación.

Durante 2024, Elecmetal desarrolló una estrategia de innovación que combinó tecnología con sostenibilidad y creación de valor, a través de alianzas con startups y corporaciones.

Además, se vincularon con el ecosistema con Mining MAS Pitch -junto a Grupo DF- e impulsaron un trabajo de venture client (cliente de riesgo) para el mundo minero.

También lograron escalar una nueva línea de negocios enfocada en la revalorización de residuos mineros junto a TTM.

Para este año, la compañía busca acelerar la digitalización y el uso de inteligencia artificial en su operación diaria, todo en su objetivo de duplicar el tamaño del negocio a 2030.

“Es un reconocimiento para muchas personas y equipos de trabajo que están comprometidos con la estrategia de innovación y de soluciones integrales”, dijo José Pablo Domínguez, de ME Elecmetal.

Agregó que han desarrollado soluciones digitales y que, en su misión por diversificar sus soluciones, la innovación ha jugado un papel clave, especialmente para diversificar el negocio de la compañía.

“Elecmetal tiene 100 años y no los tendría si no tuviera energía para innovar. Lo que hace que las empresas duren tantos años es el desafío constante de innovar para agregar valor a los clientes”, dijo.

Alejandro Pacheco, Christopher Ahumada y Lucas Pereyra de ME Elecmetal, junto a la integrante del jurado Carmen Gloria Cárcamo, fundadora de HumanIA.

Con el fin de optimizar la logística asociada a los maxi sacos de dos toneladas de bolas de acero para molienda minera, mejorar su información de trazabilidad y reducir los gastos y la rotación de inventario de los envíos portuarios, ME Elecmetal puso en marcha el proyecto ME Logistics, para coordinar a sus equipos de logística, comercial, técnico y de grinding media (medios de molienda) con su planta en China, ME Long Teng.

El proyecto estableció nuevos procesos de trabajo e implementación de tecnologías, como reemplazar los códigos QR de los maxi sacos por etiquetas con tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), capaces de soportar “más de 120 días en alta mar con roce y altas cargas” y de escanear su información “desde el puerto hasta el cliente de manera rápida y sin intervención manual”.

ME Elecmetal logró reducir en 60% los tiempos de gestión y recortar de 36 horas a 0 horas la actualización de la información de trazabilidad de los maxi sacos, con visualización en tiempo real en su plataforma de seguimiento; optimizar el control de rotación de inventarios y disminuir los costos de revisión en terreno.

El ingeniero global de proyectos de ME Elecmetal, Lucas Pereyra, dijo que “el problema no era tecnológico, sino de alineación de equipos y el trabajo en conjunto”, lo que implicó el desafío de “orquestación remota” con sus socios en China, con un desafío adicional: “El costo no podía superar US$ 1 por maxi saco. (...) Lo logramos con US$ 0,5”, dijo.