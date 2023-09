NotCo abre una nueva etapa y debuta en mercado de alimentos funcionales con NotSnack Bars Protein

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La foodtech chilena NotCo, enfocada en la elaboración de alimentos basados en plantas con inteligencia artificial, acaba de sorprender al mercado con el debut de NotSnack Bars Proteín, una barra de proteínas con la que debuta en el mercado de snack y marca el comienzo de una nueva etapa de la compañía con formulaciones enriquecidas nutricionalmente y funcionales.

Las NotSnack Bars Protein llegan con 16 gramos de proteína y un innovador sustituto del azúcar llamado Palatinose, que desempeña un papel crucial en la salud nutricional. La Palatinose permite mantener estables los niveles de glucosa en sangre, evitando los indeseados "sugar crush" (o peaks de azúcar) de los snacks convencionales, los que a menudo provocan fatiga y hambre. Así, estas barritas "entregan energía de manera sostenida a lo largo del día, sin altibajos ni el deseo de consumir más alimentos", se explicó en un comunicado.

"Es la primera vez que entramos a una categoría que no es evidentemente animal-based. Nos metemos en esta nueva categoría porque encontramos algo que deberíamos mejorar, y esto cambió la perspectiva de NotCo como compañía. Este 2.0 se trata de elevar experiencias y llevárselas a las personas", explicó Matías Muchnick, CEO y co-fundador de NotCo en un comunicado.

Agregó que es una evolución “de lo que ofrecemos, pero también de lo que somos, sin duda", y señaló que el nuevo producto “representa el punto de partida hacia una alimentación consciente, funcional y sustentable. Es un vistazo al futuro de la alimentación, donde fusionamos tecnología y nutrición para crear alimentos basados en plantas que van más allá de lo convencional”.

A la fecha, el unicornio chileno valorizado en más de US$ 1.500 millones y con inversionistas como Jeff Bezos, cuenta con seis familias de productos -Not Mayo, Not Milk, Not Icecream, NotBurger, NotChiken y NotCheese- y con alianzas que van desde The Kraft Heinz en Estados Unidos y en Chile, con Juan Valdez y Dominó, busca agregar un nuevo capítulo a su historia y con alimentos que “buscan elevar la experiencia de los consumidores” en esta y todas sus categorías de alimentos”.

Un snack funcional

Las NotSnack Bars Protein, ofrecen una variedad de sabores, que tienen como objetivo proporcionar una gran dosis de proteína para todo el día, con carbohidratos de liberación lenta para saciar el apetito y permitir reemplazar alimentos si así se desea. Además, poseen un componente calórico muy bajo que no supera, en promedio, las 130 Kcal.

Las versiones Dark Chocolate Peanut Butter, Almond Salted Caramel y Chocolate Fudge Brownie contienen Palatinose™ y cafeína. Sin embargo, esta última fue diseñada específicamente para quienes necesitan un impulso extra en su nutrición para trabajar hasta tarde, pasar de largo o entrenar al máximo gracias a sus 250 mg de taurina.

Muchnick señaló que con este nuevo producto buscan “proponer cosas que el consumidor está esperando e, incluso, cosas que ni siquiera sabe que las necesita. Con toda la inteligencia artificial que generamos, con todo el conocimiento que tenemos de los seres humanos, de los chefs, de los ingenieros en alimentos… la verdad es que podemos hacer cosas que nunca imaginamos", dijo.