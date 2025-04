Runway, startup fundada por dos chilenos, cierra ronda y es valorizada en US$ 3 mil millones

La firma basada en Nueva York levantó US$ 308 millones, en una ronda liderada por General Atlantic y en la que participaron SoftBank y Nvidia.

Runway, startup de arte y entretenimiento que utiliza inteligencia artificial para generar contenido audiovisual y fundada por los chilenos Cristóbal Valenzuela y Alejandro Matamala y el griego Anastasis Germanidis, recaudó US$ 308 millones en una nueva ronda de financiamiento que duplica con creces la valoración de la compañía.

La operación eleva el valor de Runway que ya había alcanzado la categoría de unicornio con una valorización de US$ 1.500 millones a algo más de US$ 3.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser citadas porque la información es privada.

La firma de capital riesgo (private equity) General Atlantic lideró la ronda, que se cerró a finales del año pasado. Otros inversores fueron SoftBank Group Corp. y Nvidia Corp.

La startup con sede en Nueva York inició el frenesí en torno a los generadores de video de IA a principios de 2023 con el lanzamiento de un modelo que podía producir clips de tres segundos de aspecto ligeramente entrecortado a partir de instrucciones escritas (prompt) como "imágenes de dron de un paisaje desértico".

Dos años después, la competencia ha aumentado significativamente, con empresas tecnológicas como OpenAI y Pika lanzando servicios similares.