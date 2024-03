Trinidad Matta, la divulgadora científica más joven en exponer en Congreso Futuro

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Trinidad Matta (17), se convirtió en la expositora más joven de Congreso Futuro en 2023 con tan sólo 16 años, al realizar la charla “Cambiemos el paradigma del futuro”, en cuál abordó el metaverso, su aplicación en la educación y brechas en género, así como sus riesgos a futuro.

El interés de Matta en las ciencias y la tecnología se manifestó a temprana edad. Desde los seis años comenzó a instruirse de forma autodidacta con material científico que estudiaba de forma extracurricular. Entre enciclopedias y libros se gatilló su curiosidad, la cual abarcaba todo campo científico que se le cruzara.

“No me puedo acordar de un momento en el que no me haya fascinado la ciencia y todo lo relacionado con ella. Aun así, el espíritu más de divulgación, de tratar de sacarlo, nació cuando me di cuenta de que no era raro hacerlo, sino que podía realmente servirle a alguien”, dijo Matta.

“Hay un problema de cómo se educa a las niñas con respecto a las carreras científicas, que no se les motiva por la creencia de que no están hechas para las ciencias (...) Es por eso que les brindamos herramientas para que puedan creer en sí mismas y crear una comunidad de conexiones entre ellas”.

Fue en 2020 cuando su pasión por la ciencia se entrelazó con su rol como divulgadora, con la motivación de impulsar a mujeres a interesarse más por estas áreas. Con 14 años se integró a la rama STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de Tremendas, fundación compuesta por mujeres jóvenes y adolescentes que ejecutan proyectos con impacto social.

Desde ese rol, cofundó la Academia Atómicas, una iniciativa educativa que busca que niñas y jóvenes de Latinoamérica y el Caribe de 12 a 25 años puedan aprender sobre tecnología y robótica, astronomía y física y ciencias biológicas con científicos y expertos para reducir la brecha de género en las ciencias.

En la primera versión tuvieron más de 2 mil inscritas de 17 países. Después de ser parte del equipo de tecnología y robótica, asumió la vocería de Tremendas como coordinadora del Área STEM en 2022, rol que tiene hasta la fecha.

Ese mismo año fue nombrada embajadora del Latinoamerican Brain Health Institute de la Universidad Adolfo Ibáñez. Al enterarse de que había un laboratorio dedicado a las neurociencias, uno de sus grandes intereses, le escribió a los profesionales a cargo del laboratorio para terminar trabajando con ellos, concretando el podcast “Crónicas de un cerebro saludable”.

“Este laboratorio hace cosas súper importantes en temas de salud pública que no se estaban viendo tanto, era necesario trabajar en las comunicaciones”, afirmó.

En 2023 llegó al Congreso Futuro, la iniciativa que organiza la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, convirtiéndose en la expositora más joven en los 12 años del evento. Su participación se debe a una interacción que tuvo con el vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, al escucharlo dar un discurso sobre neuroderechos en el Congreso Jóvenes Futuro.

“He visto mucha gente perderse oportunidades por quedarse callada y he ganado muchas oportunidades por hablar”, comentó.

Como parte de la comisión de Neuroderechos, Metaverso e Inteligencia Artificial patrocinada por el Senado, expuso sobre los desarrollos tecnológicos del Metaverso desde la etapa escolar, las brechas de género y la privacidad de este nuevo mundo.

“Lo vi como una gran oportunidad para poder exponer ambas caras de la moneda de lo que es el metaverso: abarcar los riesgos, pero también qué podemos hacer nosotros al respecto (...) Deberíamos poder hacer marcos más sólidos y generar métodos y estructuras científicas para asegurarnos de cumplir ciertos parámetros”, dijo Matta.

Este evento también le permitió ser parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neuroderechos y Metaverso (LIANM).

En julio del año pasado también fue parte del equipo nacional de debate, representando a Chile en el World Schools Debating Championship 2023 que se desarrolló en Hanoi, Vietnam, junto a otros 64 equipos de todo el mundo.

También fue el año en el cual se convirtió en la Teaching Assistant Penta UC, el programa de la Pontificia Universidad Católica que ofrece a estudiantes, entre 6° básico y 4° Medio, oportunidades de aprendizaje complementarias a la educación formal.

Actualmente, cursa su último año escolar en el colegio Saint George y apunta a estudiar en el extranjero para especializarse en bioingeniería, mientras sigue enseñando en Penta UC, pero “siempre divulgando, compartiendo todo lo que aprendo, todos los pedazos de información que vuelan por mi cabeza”.