Carl Benedikt Frey: “La IA es el cambio más importante en la vida de las personas en años y décadas”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El economista e historiador económico sueco-alemán, Carl Benedikt Frey, participó en la jornada inaugural de Congreso Futuro, donde expuso acerca de la coexistencia productiva entre los humanos y máquinas en el futuro del trabajo, con en el auge de la inteligencia artificial (IA) como telón de fondo.

En su charla, el experto que ha estudiado los efectos de la automatización en el futuro del trabajo y la influencia de la IA, comparó la nueva era de esta tecnología con la primera revolución industrial. “El ingreso per cápita estaba estancado y aumentó enormemente en la medida que fueron proliferando las máquinas (…) vemos una imagen parecida a la de hoy”.

Frey trabaja en un equipo interdisciplinario en el Oxford Internet Institute y en la Oxford Martin School. En 2013, fue coautor de un paper donde estimó que alrededor del 47% del empleo de Estados Unidos corría peligro de ser automatizado en los siguientes 20 años.

- ¿Cómo ha evolucionado su punto de vista?

- La IA generativa es una de las cosas que ha cambiado. También hay algunas cosas que no han ido tan rápido como muchos expertos pensaron en su momento. Los autos sin piloto parecían estar a la vuelta de la esquina los últimos 10 años, pero aún no se han materializado.

De los trabajos que analizamos, hemos visto algo de automatización particularmente en el área de logística, pero no mucho más allá.

No pensamos necesariamente que la IA evolucionaría de esta manera, tampoco teníamos ninguna concepción de cómo sería su progreso. Pensábamos que tendríamos más computación, conjuntos de datos más abundantes, eran tendencias muy claras.

La automatización en el espacio virtual solo va a hacer que la comunicación en persona sea más valiosa.

- ¿Cómo ve la automatización con la llegada de chatbots como ChatGPT?

- Una imagen mixta. Hay una serie de estudios experimentales en los que la gente ha tenido acceso a la IA generativa para escribir, codificar y realizar tareas repetitivas. Y parece que ha aumentado la productividad, sobre todo en novatos y quienes tienen menos habilidades.

Tal vez no es del todo sorprendente en cierto modo, porque si eres un escritor por debajo de la media, bueno, con la ayuda de ChatGPT puede convertirse en uno promedio. Si eres codificador por debajo de la media, entonces con la ayuda de GitHub Copilot puedes convertirte en uno promedio. Las personas que no son muy buenas en estas tareas se beneficiarán más.

Eso significa que más gente puede hacer cosas que son cognitivamente exigentes. Es una buena noticia para mucha gente, pero también significa más competencia para profesionales de creación de contenido porque las barreras de entrada son más bajas.

Sin embargo, no creo que la IA generativa sea una tecnología de automatización en toda regla. Sigues necesitando a alguien que guíe, que compruebe hechos, que seleccione y edite los resultados.

- ¿La IA es el mayor reto al que nos enfrentamos?

- Creo que es el cambio secular más importante en la vida de las personas que se va a desarrollar durante muchos años y décadas. Evidentemente, puede haber trastornos muy difíciles de predecir. La pandemia es un ejemplo, pero de las transformaciones que estamos atravesando es la más significativa.

- ¿Existen industrias que hayan experimentado cambios más significativos debido a la IA?

- Los trabajadores autónomos de plataforma ya han experimentado cambios significativos. Los medios de comunicación están sintiendo las consecuencias tal vez más agudamente que otras industrias.

Hay una pregunta abierta que surge: ¿Hasta qué punto la gente utilizará la web en la era de la IA generativa? Muchos modelos de negocio se construyen alrededor de la web. No creo que sepamos la respuesta todavía, pero sabemos que será una parte significativa.

- ¿Qué tanto le preocupan las nuevas tecnologías como la IA generativa?

- Mi preocupación está más relacionada con cosas como los automóviles sin pilotos y lo que podría hacer a los puestos de trabajo de baja calificación, más que la IA generativa que está recibiendo la mayor parte de la atención estos días.

Creo que hasta ahora tiene el potencial de elevar a las personas con habilidades más bajas y hacerlas más capaces de competir en el mercado laboral.

Pero siempre me ha preocupado más -independientemente de que tengamos o no un futuro de cierto desempleo tecnológico- el sustento de la gente y de sus familias. Si la gente no está contenta con el resultado, o con el veredicto del mercado, bien, la gente utilizará mecanismos políticos para expresar su insatisfacción. Y hemos estado viendo con el aumento del populismo en los últimos años.