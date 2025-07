Startup Figma alista lo que podría ser la mayor apertura en bolsa del año en EEUU

La compañía de software para diseño, valorizada en US$ 12.500 millones, busca cotizar este mes en la Bolsa de Nueva York y, según documentos, sus ingresos el primer trimestre alcanzaron los US$ 228 millones.

La startup de software de diseño Figma Inc. presentó este martes una solicitud para lo que podría ser una de las ofertas públicas iniciales (IPO, en inglés) más grandes del año.

Figma, con sede en San Francisco, planea salir a bolsa tan pronto como este mes, dijo una persona familiarizada con los planes de la empresa, que pidió no ser identificada porque la información aún no era pública.

Un portavoz de Figma declinó comentar sobre el tamaño o el momento de la oferta. Los términos propuestos para la cotización se harán públicos en una presentación posterior.

En los tres meses que terminaron el 31 de marzo, Figma tuvo una utilidad neta de US$ 44,9 millones sobre ingresos de US$ 228 millones, en comparación con una ganancia de US$ 13,5 millones sobre ingresos de US$ 156 millones durante el mismo trimestre del año pasado. En el año terminado el 31 de diciembre, los ingresos de la empresa también aumentaron, aunque registró una pérdida neta de US$ 732 millones de dólares debido a un alza en los gastos operativos, según la presentación.

La presentación es la señal más reciente de que algunas empresas están avanzando con sus planes de cotizar en bolsa este verano norteamericano en lugar de esperar hasta después del feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos en septiembre, ahora que las acciones han vuelto a máximos históricos y las ventas iniciales de acciones están generando retornos considerables.

Figma dijo en abril que había presentado confidencialmente una solicitud para una IPO. La empresa, que fabrica software para diseño y colaboración de aplicaciones y cuenta con 13 millones de usuarios activos mensuales, había acordado en 2022 ser adquirida por Adobe Inc. por US$ 20 mil millones de, pero el acuerdo fue cancelado después de más de un año de escrutinio regulatorio.

La empresa alcanzó una valoración de US$ 12.500 millones tras una inversión el año pasado por un grupo que incluía a Coatue Management, Alkeon Capital Management y General Catalyst Partners, informó Bloomberg News en ese momento.

La presentación del martes incluye a Index Ventures, Greylock Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers y Sequoia Capital y sus afiliados entre los principales accionistas de Figma. El director ejecutivo y cofundador de la empresa, Dylan Field, seguirá controlando la compañía a través de su participación en acciones con derecho a voto preferente.

Field dijo en una carta a los accionistas incluida en el prospecto que no está prometiendo crecimiento en el precio de las acciones.

“Deben saber que aunque hemos construido un negocio eficiente, nuestro objetivo principal no es la eficiencia”, dijo. “Nuestro objetivo es lograr un crecimiento a largo plazo apoyando las necesidades en rápida evolución de los diseñadores”.

Field agregó que espera realizar fusiones y adquisiciones para expandir la plataforma de Figma.

La oferta está siendo liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Allen & Co. y JPMorgan Chase & Co. La empresa planea que sus acciones se negocien en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo FIG.