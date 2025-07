Startup de IA de Elon Musk levanta US$ 5 mil millones en deuda

Barclays Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. y UBS Group AG fueron añadidos a la reciente venta de bonos y préstamos a la compañía que fue liderada por Morgan Stanley.

Un trío de bancos se unió a Morgan Stanley en un acuerdo de deuda de US$ 5 mil millones para xAI Corp., después de que la compañía solicitara su participación para mantener relaciones que podrían ayudar en financiamientos a futuro, según personas con conocimiento del asunto.

Barclays Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. y UBS Group AG fueron añadidos a la reciente venta de bonos y préstamos para la startup de inteligencia artificial de Elon Musk, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

Barclays y MUFG ya tenían vínculos previos con Musk, habiendo ayudado con el financiamiento de deuda para su compra de X Holdings Corp. en 2022 —entonces conocida como Twitter Inc. MUFG también ha tenido una asociación con Morgan Stanley durante muchos años que permite a ambos prestamistas involucrarse en los negocios de banca de inversión y de operaciones del otro.

Los representantes de los cuatro bancos declinaron hacer comentarios. Un representante de xAI no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los tres bancos adicionales no fueron mencionados durante gran parte del proceso de venta liderado por Morgan Stanley, pero eventualmente recibieron reconocimiento en los documentos del acuerdo después de intervenir, dijeron algunas de las personas. Morgan Stanley aún recibió la mayor parte de las comisiones como organizador principal, agregaron las personas.

Hubo varios otros bancos que inicialmente querían formar parte de la venta de deuda de xAI, dijeron algunas de las personas. El acuerdo fue precomercializado y lanzado mientras Musk aún gozaba del favor del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero su ruptura pública rápidamente se convirtió en una preocupación clave entre los inversionistas. También lo fueron las dudas sobre la solidez financiera de la startup, incluida la revelación de que xAI quema US$ 1.000 millones al mes.

En algún momento a mitad del proceso de venta, Morgan Stanley —que ha sido el banco principal de Musk durante muchos años— aceptó permitir que Barclays, MUFG y UBS se unieran a pedido de xAI, dijeron algunas de las personas. Su participación y las comisiones asociadas que esos bancos recibirán podrían ayudar a xAI mientras busca financiamiento adicional más adelante, agregaron, potencialmente incluyendo un préstamo revolvente para ayudar con los gastos del día a día.

La compañía tiene la intención de recaudar otros US$ 6.400 millones de capital el próximo año, además de sus planes actuales para una ronda de capital y los US$ 5.000 millones en deuda que finalizó recientemente, reportó Bloomberg. El reciente acuerdo de deuda establece un tope al monto de financiamiento adicional asegurado que la compañía puede levantar.

No es inusual que se agreguen bancos a mitad de un proceso de venta de deuda, o que la estructura cambie a medida que los colocadores determinan la mejor manera de concretar el acuerdo.