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Vanguardia y tradición: el diseño chileno llega a Design Week México

El próximo 8 de octubre comienza en México uno de los eventos más importantes en torno al diseño latinoamericano. Hasta allá llegaron cinco chilenos para realizar residencias colaborativas junto a artesanos locales, uniendo la innovación del diseño contemporáneo con los conocimientos tradicionales mexicanos.

Por: Javiera Pérez M.

Publicado: Viernes 25 de septiembre de 2026 a las 15:51 hrs.

Vanguardia y tradición: el diseño chileno llega a Design Week México

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