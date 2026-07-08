Fabricante de Nike y Adidas en Argentina cierra su última planta y dejará de tener actividad industrial en el país
La usina del grupo Dass, que tenía la manufactura de ambas marcas, pondrá fin a sus actividades en Misiones y despedirá a 150 personas.
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Grupo Dass cerrará su planta de Eldorado, Misiones (Argentina), y pondrá fin a la fabricación de calzado para Adidas y Nike en la Argentina. La producción finalizará entre el 17 y el 25 de julio y la empresa abonará el 100% de las indemnizaciones a los 150 trabajadores alcanzados por la medida, según confirmaron voceros de la compañía a El Cronista.
Con esta decisión, el grupo dejará de tener actividad industrial en el país, aunque mantendrá su estructura comercial. Continuarán operativas las oficinas comerciales en Buenos Aires y los centros logísticos ubicados en Coronel Suárez y Cañuelas.
En la empresa explicaron que la decisión responde a la necesidad de adaptar la operación al contexto actual. “Había que adaptarse, no quedaba otra”, resumieron los voceros consultados.
El cierre de Eldorado marca el final de la producción local de calzado de Grupo Dass, que hasta ahora fabricaba para Adidas y Nike. La compañía seguirá presente en el mercado argentino como distribuidora de las marcas Fila, Umbro y Asics.
La empresa cuenta con ocho plantas industriales en Brasil y una fábrica en Paraguay dedicada a la confección de indumentaria. En Argentina, la actividad fabril estaba concentrada exclusivamente en la producción de calzado.
Respecto del futuro de la planta misionera, la compañía todavía no definió si la maquinaria permanecerá en Eldorado o será trasladada a Brasil.
La decisión representa un nuevo paso en la reestructuración de las operaciones de Dass en el país. En enero de 2025, la empresa había cerrado su planta de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, donde desvinculó a unos 360 trabajadores y concentró toda la producción nacional en Eldorado. En ese momento argumentó que buscaba adecuar su estructura a la nueva dinámica del mercado y a las condiciones comerciales vigentes.
Durante el último año la operación de Eldorado también sufrió sucesivos recortes de personal y una caída de la actividad, un proceso que finalmente derivó en el cierre definitivo de la fábrica.
Para más detalles, puedes leer la nota completa en El Cronista.
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