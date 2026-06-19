Ganfeng y Lithium Argentina buscan un tercer inversionista para proyecto de litio

El proyecto, llamado PPG, prevé una capacidad de 150.000 toneladas anuales de litio, con una inversión superior a US$ 3.000 millones en tres etapas, destacó Ignacio Celorrio en Buenos Aires.

La minera china Ganfeng Lithium y su socio suizo Lithium Argentinabuscan un tercer inversionista para el proyecto de litio Pozuelos-Pastos Grandes, en el norte argentino, dijo el jueves a Reuters el presidente de la firma con sede en Suiza.

Argentina, Chile y Bolivia forman parte del llamado "Triángulo del Litio", que concentra las mayores reservas globales de este metal blanco utilizado en vehículos eléctricos y otras tecnologías clave.

El proyecto, llamado PPG, prevé una capacidad de 150.000 toneladas anuales de litio, con una inversión superior a US$ 3.000 millones en tres etapas, destacó Ignacio Celorrio en Buenos Aires.

"Para Pozuelos-Pastos Grandes, hace rato que estamos en la búsqueda de un tercer inversionista que aporte -como aporte de capital- fondos hacia la primera etapa de 50.000 (toneladas de litio), que no la va a pagar entera, pero va a cubrir una parte importante", explicó el ejecutivo.

"Yo creo que esto se va a definir en los próximos meses", agregó sin dar más detalles sobre las negociaciones con potenciales inversores para el proyecto ubicado en la provincia de Salta, unos 1.700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

Ganfeng solicitó en marzo la adhesión del proyecto Pozuelos-Pastos Grandes al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión de US$ 3.000 millones de dólares. La primera fase del proyecto ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada.

El RIGI es un régimen de incentivos impulsado por el Presidente libertario Javier Milei que brinda beneficios fiscales, legales y estabilidad a largo plazo para inversiones mayores a US$ 200 millones.

Ganfeng y Lithium Argentina operan junto a la firma JEMSE el proyecto Cauchari-Olaroz, en la vecina provincia de Jujuy, a través de la firma EXAR, que en mayo recibió la aprobación de una solicitud al RIGI con una inversión de US$ 1.241 millones para realizar una ampliación.

Cauchari-Olaroz es uno de los seis proyectos de litio en operación en el país, el cuarto exportador mundial del metal utilizado en baterías de autos eléctricos.

En 2025, Cauchari-Olaroz produjo unas 35.000 toneladas de carbonato de litio grado batería, pero con la expansión prevén llevar la capacidad del proyecto a 85.000 toneladas hacia 2030.

"En Cauchari-Olaroz, si uno ve el nivel de precios actual (de litio), el potencial del yacimiento y la manera en la cual ya tiene la infraestructura -que baja bastante los costos de la ampliación-, los números dan casi para una estructura de financiamiento relativamente sencilla si se toman los ingresos y activos de la compañía", indicó Celorrio.

El país exporta oro y plata y tiene proyectos de cobre de clase mundial en desarrollo, la mayoría de los cuales prevén comenzar a producir hacia 2030.

Las exportaciones mineras totales de Argentina alcanzaron los US$ 6.073 millones en 2025, un monto que alcanzaría los US$ 9.000 millones en 2026, según una proyección de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).