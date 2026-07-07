Confianza de los consumidores detiene racha de caídas y cierra el primer semestre con leve repunte

El indicador elaborado por Ipsos registró una moderada alza en junio, aunque Chile cayó un puesto en la clasificación global.

Un respiro tuvo el Índice de Confianza del Consumidor (CCI, por su sigla en inglés) que elabora mensualmente Ipsos en junio.Solo le bastó subir 0,3 décimas hasta 41,2 puntos para romper con las caídas consecutivas que había protagonizado durante este año.

No obstante, el leve repunte no le alcanza para recuperar del terreno perdido y, de hecho, el CCI local se situó 1,5 puntos por debajo de su lectura en esta época de 2025.

Además, y pese al avance, Chile retrocedió un puesto en la clasificación global del índice hasta la posición 26, ubicándose como el quinto registro más bajo de los países medidos por Ipsos.

El country manager de la empresas en el país, Nicolás Fritis, comentó que en lo que respecta a la confianza de los consumidores, “se visualiza un camino empinado, pero todavía no recorrido”.

Así, precisó que, en cuanto a crecimiento económico y la creación de empleos, la dificultad está en el punto de partida.

“El invierno no es una estación que se asocie con mejor ánimo precisamente”, advirtió el ejecutivo.

Y aunque agregó que un aumento en la confianza -por pequeño que sea- “siempre es una buena noticia”, reparó en los hitos que destacaron en la primera mitad del presente ejercicio.

Precisamente, las cifras macroeconómicas más recientes del país señaló que pueden leerse como malas noticias a simple vista, dados los descensos de la actividad y el incremento en la tasa de desempleo.

Inquietud por el empleo

En este contexto, Fritis destacó las señales mixtas que mostró el indicador para efectos de Chile.

El subíndice de situación económica actual registró la única alza de 2 puntos y llegó al 31,4, debido a mejores resultados en cada una de las seis preguntas que lo componen.

Sin embargo, sigue por debajo del promedio de la región y global de 38,3 puntos.

La dimensión de inversiones también mejoró 1,4 puntos hasta 36,1 puntos, “lo que da cuenta de una mayor disposición de los encuestados al gasto”, explicó Fritis.

Al contrario, los subíndices de expectativas económicas y trabajo registraron descensos moderados, de 0,7 y 0,8 punto, respectivamente. Este último, dijo, es el que “más alarmas enciende y que concentra nuestra atención”, ya que contabilizó cuatro caídas consecutivas y cinco bajas en la primera mitad del año.

“La inquietud que existe en cuanto a la situación del empleo en Chile está claramente graficada en una de las preguntas de nuestro índice, con un 57% de los encuestados del país que indican conocer personalmente a alguien que ha perdido su trabajo en los últimos seis meses; el segundo porcentaje más alto entre los 30 países medidos”, dijo.

El mundo sube

Desde el punto de vista internacional, el avance de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán pareciera dar frutos, ya que el Índice Global de Confianza del Consumidor avanzó 0,5 punto en junio a 47,9.

“El índice ha subido en dos meses consecutivos y se mantiene en línea con su lectura de esta época el año pasado”, mencionó Fritis.

En la región, la confianza fue mayoritariamente positiva en junio y promedió en América Latina 47,6 puntos. Por país fue Colombia quien registró el mayor aumento entre todos los medidos, con 5,4 puntos, lo que impulsó su indicador a los 54 puntos en el sexto mes del año.

No obstante, Argentina bajó 3,4 puntos y marcó su punto más bajo desde noviembre de 2023 con 37,4 puntos.