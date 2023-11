No es mito: detectan falta de incentivos y de información para que los contribuyentes se formalicen en el país

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El nivel de informalidad en la economía chilena se ha tomado la discusión tributaria.

Es que un emprendimiento que no inicie actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), o un contribuyente que no emita boleta por sus ventas, terminan lesionando la recaudación fiscal, al no ingresarse al Fisco tributos como el IVA.

Por lo mismo, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a incorporar en el nuevo pacto fiscal una serie de medidas para promover la formalización de contribuyentes, como incentivos al IVA, rebajas tributarias y exigir a los emisores de terminales de pago que sus clientes inicien actividades formales ante el fiscalizador.

Otra señal de la importancia del tema es que está siendo analizado por la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), que elaboró un estudio denominado “Análisis exploratorio de la formalización de emprendimientos en Chile, que arroja un duro diagnóstico. Actualmente, existen pocos incentivos a la formalización de los emprendimientos, así como ausencia de información sistematizada y una “aceptación social” de la informalidad, que en algunos casos deriva en el no pago de impuestos como una manera de protestar ante la eventual ineficiencia del sector público.

El documento se basa en un enfoque multidisciplinario, de la mano de las ciencias del comportamiento y el enfoque que indaga las habilitantes y barreras que influyen en la toma de decisión de quienes emprenden respecto a formalizar o no sus negocios.

“La informalidad de los emprendimientos pone en peligro la supervivencia y el crecimiento de las empresas, junto con reducir la probabilidad de proveer un trabajo decente”, señala el reporte.

Bajo esta lógica, agrega que “cuando las y los emprendedores formalizan su actividad económica, esta queda cubierta y protegida por las leyes vigentes, fomentando que sus empleadas y empleados informales transiten hacia la economía formal, accediendo a protección laboral y social adecuada”.

En términos metodológicos, se diseñó un levantamiento de información cualitativa mediante entrevistas semi estructuradas y grupos focales a actores del ecosistema del emprendimiento en Chile, como funcionarios que se relacionan con emprendedores del Fosis, Conadi y Sercotec. También se acudió a fuentes como encuestas, informes e indicadores elaborados por entidades públicas y privadas y se analizaron las audiencias públicas realizadas en 2022 en el marco de la reforma tributaria.

Baja formalización

Una de las muchas estadísticas que incorpora el estudio de la Dedecon es la baja cobertura del inicio de actividades ante el SII, ya que durante 2022 solo un 41,1% de los microemprendimientos realizaron este trámite, “aun cuando diversas políticas públicas han establecido un marco legal y normativo que ha permitido que cada día sea más fácil formalizar un negocio”, dice la investigación.

Esto viene de la mano de que en Chile, encuestas muestran que más de un tercio de las personas no identifica pagar ningún impuesto, ni siquiera el IVA.

Ricardo Pizarro, defensor nacional del contribuyente. Foto: Julio Castro

Por lo tanto, basado en los relatos de los funcionarios relacionados al emprendimiento, se extraen tres conclusiones:

Los emprendedores desconocen el deber de formalizar su negocio; no comprenden en qué consiste y lo que implica lo anterior; e ignoran los pasos a seguir para transformar su negocio en una empresa formal.

Coherente con esto, en la etapa de audiencias públicas de la reforma tributaria, los participantes coincidieron en que los emprendedores ven la formalización como un elemento “perturbador” para el desarrollo adecuado de sus labores, debido a la atención y preocupación que deben invertir en el proceso, por lo que terminan desistiendo.

“La complejidad y tecnicidad del lenguaje, junto con las inconsistencias entre la información entregada por el SII y las municipalidades, dificulta la evaluación de las distintas alternativas disponibles para formalizar un negocio”, es otra de las conclusiones del informe.

También, los emprendedores perciben que formalizarse podría implicar que pierdan beneficios estatales, como bonos y becas.

Otra conclusión relevante del estudio es que una de las razones que explica el no formalizarse es expresar una disconformidad con el Estado, basado en la desconfianza hacia el Fisco como un mecanismo de protesta social. Esto queda de manifiesto en cifras como que un 21% de los chilenos dice que se ha rehusado o podría rehusarse a pagar impuestos con el fin de expresar una acción política.

En tanto, también se percibe una “aceptación social” de la informalidad, ya que las personas que emprenden son menos propensas a formalizar su negocio si su entorno social no lo hace ni lo valora positivamente.

Plan de acompañamiento

Más que una preocupación, el resultado del estudio es un “llamado a la acción” para todos los actores involucrados directa e indirectamente en el ciclo de vida de un microemprendedor, explica el defensor nacional del contribuyente, Ricardo Pizarro.

“Entendiendo la multidimensionalidad del fenómeno, como Defensoría estamos trabajando para simplificar la vida de las y los contribuyentes más pequeños, personas naturales y Mipymes, porque sabemos que todo lo relacionado con formalización o impuestos es complejo”, dice.

Agrega que la Defensoría está realizando charlas en distintas regiones del país y firmando convenios con instituciones como BancoEstado, Fosis, Sercotec, municipios, entre otros, para que más contribuyentes puedan acceder a servicios de orientación tributaria. “Con estas acciones, no sólo estamos construyendo y afianzando una verdadera red de apoyo y acompañamiento para cientos de miles de personas naturales y Mipymes del país, sino que también democratizamos los contenidos tributarios e igualamos la cancha con empresas más grandes”, cierra el titular de la Dedecon.