Quiroz propone que parte del cobro por la invariabilidad tributaria financie la exención de contribuciones

Ayer, La Moneda fue sede de un encuentro con alcaldes para destrabar la polémica por la pérdida de recursos de los municipios, en el marco de la ley miscelánea.

Momentos clave vive por estos días la negociación política para destrabar el trámite de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional, ad portas de que este lunes 6 de julio venza el plazo para la presentación de las primeras indicaciones a la propuesta, hoy en segundo trámite en el Senado.

Luego de que este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, diera una señal de apertura y accediera a conformar una mesa de negociación política con senadores del oficialismo y la oposición, este jueves fue el turno de recibir a alcaldes de distintas sensibilidades políticas, para destrabar un punto controversial: la exención de contribuciones de bienes raíces para la vivienda principal de adultos mayores de 65 años.

La propuesta del Ejecutivo tiene un costo de US$ 200 millones al año para los municipios, vía menor recaudación del Fondo Común Municipal (FCM). Hacienda se comprometió a asegurar en el Presupuesto de cada año US$ 130 millones, por lo que existen US$ 70 millones no solventados que afectarán principalmente a 12 comunas de altos ingresos.

En la reunión en La Moneda, donde participaron también los titulares del Interior y Vocería, Claudio Alvarado, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, el Ejecutivo planteó una nueva fórmula para financiar ese déficit.

Así, propuso que la nueva prima de 1,5% que se cobrará a los inversionistas que deseen acogerse a la invariabilidad tributaria (hoy por 25 años, pero con el compromiso de reducirla a 20 años) se destine a financiar los menores ingresos de los municipios por el fin de las contribuciones en ese segmento.

En específico, se socializó que un 30% de esa prima podría destinarse al fin citado. También, se incorporarán medidas para reforzar el pago de derechos de aseo y el pago de patentes comerciales de sociedades de inversión para, así, engrosar los ingresos municipales.

El Ejecutivo incluirá estas materias como una de las indicaciones que ingresará a ley miscelánea este lunes.

De esta forma, el gobierno desechó las propuestas de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y de la Asociación de Municipalidades de Chile (AmuCh), que planteaban incorporar tramos exentos para el beneficio y postergar la entrada en vigencia de la exención para algunas comunas, respectivamente.

Kast abordó el tema al finalizar su gira por Paraguay y Uruguay. Foto: Presidencia

Kast muestra cartas

En tanto, desde Uruguay donde ayer concluyó su gira que también incluyó a Paraguay, el Presidente de la República, José Antonio Kast, sinceró que está abierto a modificar los parámetros de la invariabilidad tributaria, incluso mostrando disposición a subir el tope mínimo para acogerse al sistema, situado en US$ 50 millones en la propuesta original.

“Es un tema que está en la discusión y tendremos que ver los mejores argumentos para que esa invariabilidad tributaria sea lo suficientemente atractiva para grandes inversionistas. Estamos hablando de inversiones de US$ 50 millones o podemos subir el monto. Eso es un tema más técnico que lo va a evaluar muy bien el equipo de Hacienda para ver cómo combinar el monto de la inversión con el plazo de invariabilidad para que haya certeza”, enfatizó el jefe de Estado.

La oposición, resignada

Hoy viernes será una jornada clave para las negociaciones, ya que a las 4 de la tarde se realizará la segunda reunión entre Quiroz y la mesa de senadores, con la oposición resignada a que no logrará llegar a un acuerdo con La Moneda para modificar puntos claves del proyecto.

Tras la reunión informativa del Comité del Socialismo Democrático (SD) de este jueves, los parlamentarios se quedaron con la impresión de que en la reunión del miércoles, el ministro Quiroz no mostró gran interés en llegar a consensos con la oposición. El senador socialista Gastón Saavedra, señaló a Diario Financiero que el titular de Hacienda habría asumido una posición “muy obstinada, estableció sus bordes y no se movió de ahí”. Agregó que el ministro “no muestra disposición al diálogo y no muestra voluntad de acuerdos”.

El senador se explayó en que lo razonable, en el marco de una mesa técnica que busca puntos de encuentro, sería que el proyecto del gobierno fuera el que “se corrigiera, introduciéndole las propuestas de la oposición, pero eso no está ocurriendo”, pese “a las condiciones en que está el país de recesión técnica”.

Por su parte, el senador PPD, Pedro Araya -quien se abstuvo en la votación de la idea de legislar-, dijo a DF que “creo que habrá más espacios de acuerdo en el tema tributario que en el tema medioambiental, por ejemplo. Sin perjuicio que en el tema medioambiental también hay algunas medidas que, a lo mejor, desde alguna mirada regionalista, algunos desde la oposición, por ejemplo, podrían estar disponibles a aceptar”.