Click acá para ir directamente al contenido

Quiroz cede y encabeza mesa convocada por la presidenta del Senado para analizar propuestas al proyecto misceláneo
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Quiroz cede y encabeza mesa convocada por la presidenta del Senado para analizar propuestas al proyecto misceláneo

El objeto es analizar las indicaciones del oficialismo y la oposición a la iniciativa, para buscar puntos de encuentro.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 16:39 hrs.

Senado Proyecto de ley ley miscelánea gobierno oficialismo Oposición RN Partido Comunista Claudia Rivas
<p>Quiroz cede y encabeza mesa convocada por la presidenta del Senado para analizar propuestas al proyecto misceláneo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

AGF de Itaú mueve la grúa y ficha a exBanchile como nuevo gerente general
2
Economía y Política

Imacec: actividad económica cae en mayo y encadena cinco retrocesos consecutivos
3
Empresas

Codelco acusa a Contraloría de aplicar exigencia inédita: “Nunca en los más de 50 años de existencia de la corporación, ésta ha dictado actos administrativos”
4
Empresas

Paltas de Chile ante boom del consumo en Argentina: “Puede ser para nosotros como EEUU para México”
5
Economía y Política

Actividad de los sectores productivos se debilita y el mercado ve un mayor riesgo de una recesión técnica en el país
6
Empresas

“Vienen nuevos competidores”: Subtel anticipa la llegada de rivales para Starlink en mercado satelital chileno
7
Mercados

Dólar cierra en máximos de tres meses luego de que compras globales coincidieran con la contracción del Imacec en mayo
8
DF LAB

Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete