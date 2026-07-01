Quiroz cede y encabeza mesa convocada por la presidenta del Senado para analizar propuestas al proyecto misceláneo

El objeto es analizar las indicaciones del oficialismo y la oposición a la iniciativa, para buscar puntos de encuentro.

El 24 de junio, tras la aprobación de la idea de legislar del proyecto misceláneo en el Senado, la oposición hizo un último esfuerzo para convencer al Ejecutivo de la importancia para el país de buscar una fórmula de acuerdo en torno a la iniciativa, a través de un breve documento que se le entregó a los ministros de Hacienda e Interior, Jorge Quiroz y Claudio Alvarado, cuando aún no abandonaban la Sala tras la votación.

Antes, el Frente Amplio (FA) había insistido en la instauración de una mesa de negociación, en la que el Ejecutivo no había dado señales de tener interés de avanzar. Por lo que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), tomó la iniciativa en la materia.

La semana pasada, la parlamentaria oficialista anunció la creación de una mesa que estaría encargada de aglutinar las propuestas de todos los sectores, especialmente las opositoras, para buscar puntos de convergencia y, de ser posible, incluso presentar algunas como Senado.

Pues bien, hoy se concretará esta iniciativa, luego que el titular de Hacienda se reuniera con un grupo de senadores oficialistas -Javier Macaya (UD), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Andrea Balladares (RN), encabezados por la presidenta de la corporación, por más de dos horas en dependencias del ministerio.

Como resultado de este encuentro, es que desde las 18:30 horas de este miércoles, Quiroz llegará hasta la sede del Senado en Santiago donde se reunirá con la anfitriona de la reunión, Paulina Núñez, y senadores oficialistas y de oposición, materializando la mesa comprometida por la senadora. La cita tiene por objeto aglutinar las propuestas y buscar puntos de encuentro.

La urgencia de la cita se debe al hecho de que el lunes 6 de julio próximo, al mediodía, vence el plazo para ingresar las indicaciones al proyecto.

Pero el contexto en el que se produce la reunión es tanto o más importante, sobre todo porque Quiroz se había negado de plano a esta solicitud de la oposición, y no puede pasar inadvertido que este martes se conoció la cifra de desempleo, que anotó un incremento de 0,5 puntos porcentuales en el trimestre marzo-mayo para llegar a un 9,4%, un máximo en casi cinco años; y, este miércoles el Imacec golpeó al mercado con una caída de 0,9% en mayo. De hecho, incluso el Presidente José Antonio Kast, de gira fuera de Chile, reconoció preocupación por estos números.

Propuestas del PC

Uno de los que tiene un paquete de medidas para proponer al Ejecutivo es el senador comunista Daniel Núñez, quien explica que las indicaciones que presentará “buscan responder a las preocupaciones de las familias” y que “el ministro (Quiroz) tiene la oportunidad de demostrar que también está dispuesto a legislar, pensando en la ciudadanía y no sólo en los grandes grupos económicos”.

En detalle, el senador opositor propone poner fin a la UF en contratos de corto plazo y servicios esenciales, que las familias pagan mensualmente con ingresos en pesos, estableciendo que estos cobros deban fijarse exclusivamente en pesos (educación escolar reconocida por el Estado, educación superior, arriendos habitacionales e isapres y prestaciones de salud privadas); y, proteger el copago cero en salud pública, estableciendo por ley que ningún ajuste fiscal podrá reducir los recursos destinados a financiar copago cero en Atención Primaria y copago cero en hospitales y establecimientos de la red pública.

Además, propone un mayor control sobre las Fintech para prevenir el lavado de dinero, exigiendo que quienes soliciten autorización para operar plataformas Fintech acrediten identidad de sus beneficiarios finales, entidades relacionadas, origen lícito de los recursos y mecanismos efectivos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. Por último el senador comunista propone que las grandes mineras paguen permanentemente el impuesto específico a los combustibles de 31% y destinar dichos recursos al financiamiento de políticas sociales.