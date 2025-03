Reforma a la renta: Marcel convoca para hoy a presidentes de Chile Vamos

Continúan los movimientos ad portas de que el Ejecutivo ingrese al Congreso su esperada reforma al impuesto a la renta, que podría dividirse en uno o más proyectos.

Para la tarde de este jueves, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, convocó a los presidentes de partido de Chile Vamos para abordar el trabajo prelegislativo del texto. La cita se da en medio de la negativa del sector a legislar cualquier aumento de impuestos.

Hacienda ha recalcado que la reforma a la renta será neutra en recaudación, ya que las bajas de tributos serán compensadas con aumentos de otros gravámenes.

Se analiza que una de las iniciativas contemple los temas donde hay mayor acuerdo, como los nuevos beneficios tributarios para los gastos en cuidados, educación y arriendos de viviendas; mientras que en otra incluirían los tópicos más controversiales, como la reducción del impuesto corporativo desde 27% a 24-25%, el alza de gravamen a las personas que reciben más de $ 6 millones al mes, la desintegración del sistema tributario y el régimen fiscal de las pequeñas y medianas empresas.

Propuestas de Matthei

En tanto, este miércoles Marcel fue consultado por la propuesta de la candidata de RN y la UDI, Evelyn Matthei, quien planteó que espera establecer invariabilidad tributaria y avanzar hacia un impuesto corporativo de 18% al cabo de 10 años.

El ministro, sin entrar en detalles de alguna norma, señaló que le gustaría que un grupo de expertos pudiera analizar la factibilidad de las propuestas tributarias que realicen los candidatos presidenciales, al estilo de lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre las proyecciones de Hacienda.

Más directa, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, señaló en entrevista con Radio Infinita que no cree que sea viable la propuesta de Matthei si no se considera algún tipo de compensación ante los menores ingresos. “No solo basta con decir ‘propongo esto en 10 años’ si no se dice cómo se financia (...) no me parece viable”, dijo la economista.