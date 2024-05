ANEF plantea que alza en ausencias se relaciona con la mayor carga laboral y la falta de recursos fiscales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, valoró las instrucciones impartidas por Hacienda y Dipres para reducir el nivel de ausentismo laboral en el aparato estatal, pero a su vez enfatizó que el nivel de carga al que están enfrentados los funcionarios se relaciona con la falta de recursos con los que cuenta el Fisco.

“Esto es una constatación de un dato objetivo: pos pandemia, todos los trabajadores del sector público y privado, según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), se han visto afectados por temas de salud mental”, recalcó. Y agregó: “No es un tema caprichoso ni voluntario, sino que tiene un componente de resguardo del derecho del trabajo, porque está con licencia médica”.

“En el caso particular del sector público, eso demuestra que la falta de dotación en algunos servicios implica un desgaste y una sobrecarga que no se visibiliza cuando hay dos o tres funciones, porque las personas que se retiran o son despedidas no son repuestas con nuevas contrataciones. Siempre hay una restricción permanente. Y lo que se hace aquí nuevamente es limitar”, se lamentó.

Pérez anticipó que de mantenerse esta tendencia, se va a “profundizar” la sobrecarga a la que están sometidos los funcionarios fiscales: “Y sin duda, va a traer asociado también un componente de licencias médicas, que ya estamos viendo en algunos sectores, al igual que lo estamos viendo en el sector privado”, previó.

Pérez planteó que existe una corresponsabilidad tanto del Gobierno y de las organizaciones sindicales para poder anticiparnos e ir monitoreando qué pasa con el ausentismo laboral. El timonel de ANEF reveló que solicitaron una reunión a las autoridades de Hacienda para abordar las nuevas instrucciones en materia de ausentismo laboral.