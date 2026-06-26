Casi 150 mil personas teletrabajan en el país
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Un total de 149.816 personas se desempeñan bajo las modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia en el país, informó este jueves la Dirección del Trabajo.Los datos indican que se trata de trabajadores que han sido contratados por 6.108 empresas que mantienen con ellos 162.312 pactos laborales vigentes. La diferencia se debe a la existencia de trabajadores contratados por más de una firma.
La mayor cantidad de compañías con personasdesempeñándose bajo esta modalidad está en el segmento micro, que concentra el 28,4% de los pactos de trabajo vigentes registrados (1.736). Le siguen las pequeñas, con el 25,6% (1.563) y las empresas medianas, con el 15,9% (970). Las empresas grandes representan el 11,1% (675).
Por sectores productivos, las empresas involucradas en pactos vigentes de teletrabajo y trabajo a distancia se concentran en actividades profesionales, científicas y técnicas (1.294), comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (818) e información y comunicaciones (741).
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