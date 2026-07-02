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El desempleo joven se agudiza y revive el debate por subsidios, capacitación y costos de contratación

El escenario inquieta a los analistas, ya que se trata de un grupo que está en una etapa de iniciación profesional y, por ende, aún de mayor movilidad.

Por: Carolina León

Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>El desempleo joven se agudiza y revive el debate por subsidios, capacitación y costos de contratación</p>

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