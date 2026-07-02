Gobierno lanza 5.000 subsidios a la contratación para acelerar creación de empleo ante crisis laboral y suma a regiones al plan de reactivación

"La línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador o trabajadora. Es un primer paso porque estamos recabando más recursos con los gobiernos regionales y Subdere", dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

En medio de un mercado laboral que continúa mostrando señales de debilidad, el gobierno anunció este jueves la puesta en marcha de un programa extraordinario de 5.000 subsidios a la contratación, una medida con la que busca impulsar la generación de nuevos puestos de trabajo mientras avanza en una estrategia de reactivación junto a los gobiernos regionales.

La decisión fue adoptada durante la tercera sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo, instancia encabezada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto al ministro del Trabajo, Tomás Rau, y la ministra de la Mujer, Judith Marín.

El nuevo beneficio será ejecutado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y permitirá financiar el equivalente al 50% del ingreso mínimo mensual por un período de cuatro meses para cada nueva contratación. El programa estará disponible para empresas de todo el país y considerará un límite máximo de 200 trabajadores subsidiados por empresa.

"Vamos a poner a disposición 5 mil subsidios a la contratación, que se van a implementar a través del Ministerio del Trabajo y se van a ejecutar a través del Sence, lo que nos da la rapidez para poder llegar con ese subsidio en el cortísimo plazo", afirmó el biministro Daniel Mas.

La autoridad explicó que la iniciativa apunta exclusivamente a la creación de nuevos empleos y adelantó que el Ejecutivo también está revisando otros instrumentos de apoyo, entre ellos el subsidio para zonas extremas. Además, destacó el trabajo que se está desarrollando con los gobiernos regionales para fortalecer la estrategia de reactivación.

Según detalló, ya existen recursos comprometidos por los gobiernos regionales de La Araucanía y Coquimbo, los que, mediante la coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), permitirán generar cerca de 500 nuevos empleos de mediano plazo.

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Por su parte, el ministro Rau explicó que el programa constituye una medida de implementación inmediata mientras el Ejecutivo prepara otros instrumentos de mayor alcance.

"Esta es una línea de activación laboral inmediata. El gobierno cuenta con instrumentos de más mediano plazo y uno de ellos es el Subsidio Unificado al Empleo, que parte en octubre", sostuvo la autoridad, agregando que esta primera etapa busca anticiparse a la implementación de las restantes medidas de la agenda laboral.

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Foco en mujeres y regiones

Uno de los principales ejes definidos por la Mesa Interministerial es reforzar la inserción laboral femenina, considerando que este grupo continúa enfrentando mayores dificultades para acceder a un empleo.

En esa línea, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, sostuvo que las medidas buscan abrir nuevas oportunidades para las mujeres que actualmente se encuentran desempleadas.

"Sabemos que hay miles de mujeres que buscan una oportunidad laboral y no la encuentran. Es por eso que las medidas van enfocadas en la creación de nuevas oportunidades de trabajo para las chilenas", afirmó.

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Durante la reunión, además, las autoridades acordaron ampliar la estrategia incorporando nuevos programas públicos con capacidad de generar empleo intensivo en mano de obra. Entre ellos se analizarán iniciativas de Conaf relacionadas con limpieza de espacios públicos, mantención de áreas verdes, reforestación y obras comunitarias menores.

Asimismo, el Ejecutivo evaluará sumar al Ministerio de Obras Públicas para acelerar proyectos que ya cuentan con financiamiento y que podrían traducirse rápidamente en nuevas contrataciones.

La Mesa Interministerial por el Empleo continuará sesionando semanalmente para monitorear la ejecución de las medidas y evaluar nuevas acciones, manteniendo como prioridad la generación de empleo en regiones, el fortalecimiento de la ocupación femenina y la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.