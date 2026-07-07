“Estamos buscando su reemplazo”: la escueta referencia del ministro Mas al término del período del director del INE

El economista abandonará su cargo a fines de este mes.

Como “buena” calificó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, la gestión desarrollada por Ricardo Vicuña como director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

No obstante ello, solo se limitó a decir que “estamos buscando reemplazo” cuando fue consultado por la prensa acerca de las razones para no extender la permanencia del economista.

La semana pasada se conoció que Vicuña dejará el INE al completar su período de tres años en el cargo al que llegó vía Alta Dirección Pública (ADP).

Este mismo mecanismo da la opción de extender por otros tres años la duración en este tipo de casos.

El domingo los expresidentes del Banco Central, Vittorio Corbo y José de Gregorio, junto al exvicepresidente del ente emisor, Pablo García, publicaron una carta en El Mercurio donde destacaron la calidad profesional del economista con el que trabajaron juntos precisamente en la entidad. El mismo Corbo refrendó sus apreciaciones este martes.

Acciones pro empleo

El ministro Mas fue consultado por el tema luego de una reunión que sostuvo con reconocidos economistas de la plaza para conversar sobre el complejo momento del mercado laboral.

En el entendido que se busca potenciar la creación de 50 mil puestos de trabajo de aquí a octubre, el secretario de Estado señaló que el próximo viernes se conocerán las medidas específicas para conseguir tal objetivo.