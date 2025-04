Indemnización a todo evento y contratos por hora: Kast presenta sus propuestas en materia laboral

De forma casi simultánea a la inscripción del pacto para la realización de una primaria presidencial del oficialismo en el Servel -en la que participarán Jeannete Jara, Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet- el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó los ejes laborales de su programa de Gobierno.

“El tema laboral se asocia muchas veces a conflictividad, y nosotros queremos asociarlo a dos M: la M de más y a la M de mejor. Y por eso hablamos de más y mejor trabajo. Queremos hablar de más oportunidades laborales, de más flexibilidad laboral, de más formalidad en el trabajo, de más acceso y utilización de la tecnología en el trabajo, de más libertad para poder emprender y hacer un trabajo, y de más vida y mejor calidad de vida”, dijo el exdiputado.

En una conferencia de prensa, Kast comenzó planteando que en un eventual Gobierno buscará avanzar en la instalación de un nuevo sistema de indemnización a los trabajadores.

“Queremos plantear una indemnización a todo evento para aquellos trabajadores que tienen una jornada laboral y un trabajo permanente. Hoy día, cuando uno entra a trabajar va, entre comillas, acumulando indemnización hasta que llega a los 11 años de trabajo, y a partir de los 11 años muchos dicen ‘tengo un capital ahí, pero no lo puedo tocar’”, dijo Kast.

Según detalló el candidato presidencial, su apuesta es que esta indemnización se acumule desde el primer día de trabajo hasta el último día en que la persona libremente quiera permanecer en ese empleo. Fondos que, además, irían a una cuenta individual del trabajador. “Si yo dejo el trabajo, tengo mi ahorro y me lo llevo libremente, no tengo que esperar a que me apliquen una causal de despido para poder acceder a eso. Con esto baja el conflicto, baja la burocracia y evitaríamos la judicialización de muchas causas”, aseguró Kast.

Luego, como segundo foco, el candidato planteó avanzar en mayor flexibilidad. Así, dijo que apunta a nuevas formas de empleo digital y remoto; flexibilizar la jornada laboral con acuerdos directos entre empleador y trabajador; habilitar los contratos de trabajo parciales y por hora, entre otros.

Como tercer foco de acción está, en palabras del candidato, la “desideologización” de la Dirección del Trabajo. A juicio de Kast, la DT “se ha convertido en un agente de activismo del Partido Comunista, que usa la institucionalidad para alimentar artificialmente un conflicto entre los trabajadores y las empresas”.

Así, Kast planteó que la fiscalización de la Dirección del Trabajo debe centrarse en las normas de seguridad, higiene en los lugares de trabajo, pago de seguridad social en las faenas y lugares donde realmente se necesite “y no en la verificación meramente formal de protocolos, reglamentos, instructivos, que poco dicen con la realidad laboral actual.

Por último, el último foco laboral presentado dice relación con el tema previsional. Acá, en simple, Kast insistió en que el objetivo es “asegurar que los ahorros de los trabajadores vayan íntegramente a sus cuentas individuales”.