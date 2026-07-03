Los despidos por necesidades de la empresa volvieron a caer en abril, tras el repunte registrado en marzo

De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- también anotaron una caída en abril.

Los despidos por necesidades de la empresa volvieron a retroceder en abril, luego del alza observada durante marzo.

Así lo evidenciaron las estadísticas del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo (DT), las cuales mostraron que 42.457 trabajadores estuvieron involucrados en cartas de aviso de término de contrato registradas bajo la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo -popularmente conocido como necesidades de la empresa-.

La cifra representó una caída de 6,5% respecto del mismo mes de 2025. El resultado contrasta con el incremento de 5,2% registrado en marzo y marca un nuevo cambio de tendencia en este indicador.

Al mirar el informe, se observa que la evolución de esta causal ha mostrado un comportamiento dispar en los últimos meses. Tras una etapa expansiva entre julio y diciembre del año pasado -cuando las alzas interanuales alcanzaron hasta un 20,1% en septiembre-, las desvinculaciones comenzaron a moderarse a inicios de 2026.

En enero registraron una caída de 15,9%, en febrero disminuyeron 3,6%, retomaron el crecimiento en marzo, y nuevamente volvieron a terreno negativo durante abril.

Con relación a los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- los resultados mostraron que también hubo una caída en abril con respecto al mismo periodo de 2025, de 3,6%.

Así, en total, entre enero y abril se han registrado 962.972 cartas. De esta cifra, 162.782 (16,9%) corresponden a necesidades de la empresa.

Personas afectadas

En cuanto al perfil de los trabajadores involucrados, los hombres continuaron concentrando la mayor parte de las cartas de aviso registradas en abril. Ese mes se notificó a 143.369 trabajadores, equivalente a cerca de un 61% del total de cartas, mientras que en el caso de las mujeres la cifra llegó a 75.447, alrededor de un 37%. El restante correspondió a registros sin información de sexo.

Por región, en abril la Metropolitana es la que lidera en cantidad de desvinculaciones, con 110.026 trabajadores. Le siguen las regiones del Biobío, con 15.491 cartas de despidos y Valparaíso con 13.578.