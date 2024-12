Trabajadores con habilidades verdes comienzan a ganar espacio en el mercado laboral

Con la finalidad de entender si la capacidad de atraer talento está vinculada con las prácticas sostenibles, el panel preguntó a los head hunters si creen que la existencia de una cultura verde podría impactar en el interés de los candidatos por postular a ofertas de empleo.

En este tema, el 77% de los consultados dijo que el efecto de prácticas sostenibles en la postulación tiene efectos leves o moderados.

Frente a esto, un 15% afirmó que no influye y solo un 8% planteó que sí lo hace “decisivamente”.

Para Paz Ovalle, de Hochschild Ovalle Partners SpA, el mercado laboral está en un momento complicado y, por lo mismo, difícilmente los candidatos tienen la opción de priorizar prácticas sostenibles.

Para Cecilia Besa, de Testanova, el interés por las prácticas sostenibles está todavía radicado en las generaciones más jóvenes.

“Aunque cada vez más profesionales valoran el compromiso de una empresa con la sostenibilidad, muchos no priorizan este aspecto durante el proceso de selección. En general, la sostenibilidad aún no se posiciona como un criterio decisivo para los candidatos, especialmente en sectores donde la urgencia de temas medioambientales no es tan evidente”, expuso Claudia Montedonico G., HR Burô.

Desde Global Jobs, Patricia Codecido agregó que a medida que las regulaciones y la conciencia ambiental aumentan, “las habilidades verdes se convertirán en un requisito estándar en los procesos de selección. Esto permitirá a las empresas diferenciarse y atraer talento comprometido con la sostenibilidad. Las organizaciones con una cultura verde sólida tendrán una ventaja competitiva en el mercado laboral”.